Białoruś i Ukraina (Kresowy Przegląd Tygodnia #29)

Białoruskie służby weszły do redakcji opozycyjnego portalu Tut.by; w sprawie karnej dotyczącej portalu zatrzymano 15 osób; na lotnisku w Mińsku w niedzielę lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna, w efekcie aresztowano opozycyjnego aktywistę Ramana Pratasiewicza; całość miała być specjalną operacją białoruskiego KGB; zdarzenie to premier Polski określił jako „bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu”; w Donbasie rannych zostało trzech ukraińskich żołnierzy; prezydent Ukrainy przedłużył sankcje wobec osób i podmiotów związanych z okupacją terytorium Ukrainy; ukraiński parlament wyraził zgodę na dymisję ministra zdrowia. –

Białoruś i Ukraina

W sprawie karnej dotyczącej największego niezależnego serwisu na Białorusi – portalu Tut.by – zatrzymano dotąd 15 osób – poinformował w piątek współzałożyciel portalu Kiriłł Wołoszyn. Według Wołoszyna spośród pracowników portalu zatrzymani są m.in. dyrektor generalny firmy Ludmiła Czekina, główna księgowa, redaktor naczelna Marina Zołotowa, zastępca redaktora naczelnego Olga Łojko, dziennikarka Jelena Tołkaczewa. „Są tam programiści z mało zrozumiałych powodów. Są ludzie, którzy nie są związani z Tut.by. Jak na przykład dyrektor naszej stowarzyszonej firmy Hoster.by” – mówił Wołoszyn. Zdaniem Wołoszyna ​​serwery, na których znajdował się portal, zostały przejęte.

We wtorek przedstawiciele białoruskiego Departamentu Śledztw Finansowych (DFR) weszli do redakcji portalu Tut.by. Funkcjonariusze weszli też do mieszkania redaktor naczelnej oraz innych pracowników. Wobec spółki, do której należy portal, wszczęto sprawę karną związaną z rzekomym uchylaniem się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę.

Na lotnisku w Mińsku w niedzielę lądował awaryjnie samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna. Portal Onliner.by podał, że powodem lądowania była informacja o bombie na pokładzie. Informacja o bombie nie potwierdziła się.

Niezależne białoruskie media podały informacje o zatrzymaniu lecącego nim opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza. Białoruskie władze wydały za nim list gończy. Pratasiewicz miał poinformować przed wylotem z Aten, że obserwuje go mężczyzna w cywilu. Zdaniem białoruskiej opozycji cała sytuacja to operacja służb specjalnych Białorusi, która miała doprowadzić do zatrzymania opozycjonisty. Tego typu opinię wyraziła m.in. była kandydatka w wyborach prezydenckich Swiatłana Cichanouska, która przebywa na emigracji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Białoruś poderwała do „asysty” samolotu pasażerskiego myśliwiec Mig-29. Wg białoruskiego MON-u decyzja o poderwaniu myśliwca zapadła po skierowaniu się samolotu na lotnisko w Mińsku w celu awaryjnego lądowania.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w niedzielę, że będzie chciał rozszerzenia agendy unijnego szczytu o sankcje wobec Białorusi. „Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny” – napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Żądamy od władz Białorusi natychmiastowego zwolnienia Ramana Pratasiewicza oraz przetrzymywanych bezprawnie Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, a także innych polskich i białoruskich działaczy; żądamy także zaprzestania represji wobec niezależnych mediów i społeczeństwa – oświadczył w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z PAP.

W poniedziałek Unia Europejska wezwała do wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie przymusowego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku.

We wtorek białoruska agencja Bełta podała, powołując się na informacje z ministerstwa obrony Białorusi, że rozpoczął się niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej wojsk rakietowych. Ćwiczenia odbyły się pod dowództwem szefa wojsk rakietowych i artylerii białoruskich sił zbrojnych, Giennadija Kozłowskiego. W manewrach uczestniczyły oddziały i pododdziały kompleksów rakiet taktycznych Toczka-U oraz systemów artylerii rakietowej Polonez, Smiercz i Uragan. Łącznie było to do 100 jednostek sprzętu wojskowego i ponad 500 ludzi.

Dwóch białoruskich pilotów zginęło po rozbiciu samolotu szkoleniowego Jak-130 białoruskich sił powietrznych pod Baranowiczami na zachodzie obwodu brzeskiego na początku tygodnia. Ministerstwo podało, że załoga samolotu wykryła usterkę techniczną podczas lotu szkoleniowego. „Piloci próbowali skierować samolot z dala od zaludnionego obszaru, wykazując się odwagą i heroizmem. Kiedy zrozumieli, że tor lotu samolotu znajduje się poza budynkami mieszkalnymi, piloci wystrzelili się” – oświadczyło białoruskie ministerstwo obrony.

Trzech ukraińskich żołnierzy zostało w piątek rannych podczas ostrzału wroga w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Dzień wcześniej Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało o 10 naruszeniach porozumienia o zawieszeniu broni.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wdrożył decyzję podjętą przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy o przedłużeniu okresu sankcji wobec 674 osób i 138 podmiotów prawnych związanych z okupacją terytorium Ukrainy.

W Kijowie odsłonięto popiersie arcyksięcia Austrii Wilhelma von Habsburga, którego nazywano Wasylem Wyszywanym. Arcyksiążę Wilhelm Habsburg był znany ze swych sympatii dla Ukraińców i popierania ukraińskiego ruchu narodowego.

Ukraiński parlament wyraził zgodę na dymisję ministra zdrowia Maksyma Stepanowa. Za dymisją ministra zagłosowało 292 parlamentarzystów z niemal wszystkich parlamentarnych frakcji. Jedynie posłowie „Batkiwszczyny” Julii Tymoszenko nie wzięli udziału w głosowaniu. Premier Szmyhal powiedział, że głównym powodem złożenia wniosku o zdymisjonowanie Stepanowa ze stanowiska ministra zdrowia był niezadowalający postęp szczepień populacji przeciwko koronawirusowi.

