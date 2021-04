Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie represjami wymierzonymi w Związek Polaków na Białorusi

Parlament Europejski w dokumencie potępiającym Rosję za agresywne i destabilizujące działania potępił również prześladowanie Związku Polaków na Białorusi.

Jak informowaliśmy, Parlament Europejski wyraził w czwartek głębokie zaniepokojenie ostatnimi rosyjskimi działaniami wojskowymi na granicy z Ukrainą oraz ujawnieniem, że za wybuchami w Czechach stali rosyjscy agenci. Eurodeputowani przyjęli do dokumentu także poprawkę autorstwa Anny Fotygi dotyczącą prześladowania Polaków na Białorusi.

#EP🇪🇺 is also deeply worried about the growing number of arrests, abductions & deportations of Belarusians living in Russia, incl. the case of the chairman Belarusian Popular Front & ordinary people who were vocal in supporting the peaceful protests in Belarus. pic.twitter.com/FhyfEo9gKr

— Anna Fotyga – Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) April 29, 2021