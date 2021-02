Wojsko – nowe technologie, przetargi (Kresowy Przegląd Tygodnia #15)

Beryl trafił do USA; na stronie Sejmu pojawiła się odpowiedź na interpelację ws. programu Karkonosze; Colt przejęty przez Czechów; program F-35 z kolejnymi problemami; armia USA w ciągu 200 dni dostarczy pierwszą broń hipersoniczną do jednej z jednostek; amerykańskie bombowce B-1 będą operowały z Norwegii w regionie Arktyki; Gruzini stworzą swojego bezzałogowca; zakończono etap próbnej eksploracji bojowych wozów wsparcia czołgów Terminator; ujawniono zdjęcie Łasoka 4-P; Pentagon zainwestuje w technologie umożliwiające produkcję w kosmosie; pierwszy T-64 zmodernizowany do wersji „Krab” będzie gotowy przed końcem roku; Baykar rozpoczyna seryjną produkcję nowych dronów bojowych Akıncı.

Wojsko – nowe technologie, przetargi

Zawarto umowę na serwis starych, polskich zestawów rakietowych Newa SC, które zgodnie z planem powinny niebawem zostać wycofane ze służby i zastąpione przez system Narew. Ten ostatni notuje jednak opóźnienia.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała w środę na Twitterze, że w Stanach Zjednoczonych ruszyła sprzedaż Mini Beryli z Fabryki Broni w Radomiu. Broń została wyprzedana w ciągu kilku godzin.

Na stronach Sejmu pojawiła się 8 lutego odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą programu Karkonosze – pozyskania narodowych zdolności w zakresie uzupełniania paliwa w powietrzu. MON nie odpowiedziało na dwa z trzech postawionych w interpelacji pytań – „Na jakim etapie jest realizacja programu Karkonosze, czyli ogłoszonego 4 lata temu przez MON zakupu lub wynajęcia samolotów tankująco-transportowych MRRT?” oraz „Kiedy polskie lotnictwo otrzyma samoloty klasy MRRT?”. Odpowiedzi udzielono jedynie na pytanie: „W jaki sposób na dziś zapewnia się polskiemu lotnictwu dostęp do tankowców powietrznych, na potrzeby podtrzymania nawyków pilotów i ich szkolenia?”

Przedsiębiorstwo Colt, legendarny amerykański producent broni, trafił w ręce czeskiej grupy zbrojeniowej Česká Zbrojovka Group. Dzięki temu, grupa ta chce stać się jednym z największych producentów broni strzeleckiej na świecie.

Ukraińska armia otrzyma w bieżącym roku uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości ponad 360 mln dolarów, w tym 3,3 tys. systemów rakietowo-artyleryjskich i 10 mln sztuk amunicji, w ramach realizacji zamówień z 2020 roku.

Ukraińskie ministerstwo obrony przyznało, że nie ma pieniędzy na realizację opracowanej w ubiegłym roku wizji rozwoju ukraińskiego lotnictwa wojskowego w perspektywie najbliższych 15 lat.

Program myśliwców F-35 zmaga się z kolejnym problemem. Tym razem chodzi o silnik odrzutowy Pratt & Whitney F13. Mogą minąć miesiące, zanim sytuacja ulegnie poprawie – portal „Defense News” powołuje się na źródło w amerykańskim resorcie obrony. . Opisywany problem może doprowadzić do sytuacji, w której do 2022 roku 5-6 proc. myśliwców F-35 może wymagać wymiany silnika. Jeżeli ewentualne działania naprawcze nie okażą się skuteczne oraz jeśli nie zostaną podjęte skuteczne kroki, w opinii źródła, finalnie nawet 20 proc. myśliwców F-35 może zostać pozbawionych silnika.

Armia amerykańska spodziewa się dostarczyć w ciągu około 200 dni, pierwszą broń hipersoniczną do jednej z jednostek – poinformował we wtorek portal Defense News.

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony USA chce stworzyć drona wystrzeliwanego z powietrza, który przenosi własną, mniejszą broń.

Amerykanie przerzucają do bazy Orland w Norwegi cztery bombowce B-1 Lancaster, które w ciągu paru tygodni zaczną przeprowadzać misje w rejonie Arktyki.

Gruziński koncern Tbilaviamsheni (dawniej Tbilisi Aircraft Plant) poinformował, że opracowuje pierwszy krajowy bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do prowadzenia rozpoznania i zwalczania celów naziemnych.

Po trzech latach opóźnienia izraelska komisja ministerialna zatwierdziła w niedzielę 7 lutego poważną umowę zbrojeniową z USA dotyczącą zaopatrzenia izraelskich sił powietrznych w liczne samoloty i amunicję. Umowa pozwoli wojsku na zakup myśliwców F-35 i F-15, ciężkich helikopterów transportowych, samolotów do tankowania i innego sprzętu uznanego za krytyczny przez wojsko, takiego jak pociski przechwytujące i zaawansowane pociski do samolotów, za około 2,74 miliarda dolarów.

W ramach pierwszego etapu pozyskania dronów rozpoznawczych krótkiego zasięgu, armia USA wybrała prototyp quadrocoptera Skydio X2D. Mają one niebawem trafić do produkcji.

Siergiej Bojew – dyrektor generalny Międzypaństowej Korporacji Akcyjnej Wympieł łączącej szereg białoruskich i rosyjskich ośrodków naukowo-badawczych poinformował, że „pod koniec grudnia 2020 r. zakończyliśmy państwowe testy SPRN w całości i ośrodka dowodzenia w szczególności”. SPRN to System Ostrzegania o Ataku Rakietowym. Podkreślić należy, że SPRN obejmuje także Białoruś w ramach Państwa Związkowego jakie tworzy ona z Rosją. W skład systemu wchodzi więc także rosyjska stacja radarowa operująca w miasteczku Hancewicze, w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim.

Na Uralu zakończono pierwszy etap próbnej eksploatacji bojowych wozów wsparcia czołgów Terminator. Kolejnym etapem ma być wykorzystanie BMPT Terminator w warunkach bojowych w ramach pododdziałów pancernych, z uwzględnieniem strzelania w różnych sytuacjach taktycznych.

Rosjanie ujawnili zdjęcie prototypowego, pojazdu opancerzonego Łasok 4-P. Testowany prototyp powstał w 2020 roku.

Ministerstwo Obrony Rosji jeszcze nie zdecydowało, co jest bardziej efektywne i tańsze – hipersoniczny system rakietowy Hermes czy drony uderzeniowe – pisze ukraiński portal „Defense Express”.

Przez ostatnie lata Rosja przeznaczała na prace nad nowoczesnymi systemami uzbrojenia, w tym m.in. nad systemami Awangard czy Pierieswiet, 10-20 mld rubli rocznie.

Biuro naukowe Pentagonu zainwestuje w nowe technologie, które mogą umożliwić produkcję w kosmosie i na powierzchni Księżyca. W tym celu Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (Defense Advanced Research Projects Agency) uruchamia program rozwoju nowatorskich metod produkcji orbitalnej i księżycowej (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design, czyli NOM4D).

Pierwszy ukraiński czołg podstawowy T-64 zmodernizowany do wersji „Krab” ma być gotowy jeszcze przed końcem roku. Tak zapowiadają przedstawiciele zakładów w Charkowie, prowadzącego prace.

Jednostki arktyczne rosyjskiej armii otrzymają wieloprowadnicowe systemy artylerii rakietowej na podwoziu gąsienicowym, Tornado-G. Będą one oparte na bazie platformy DT-30PM.

Najnowszy rosyjski pojazd robotyczny Udar będzie w stanie samodzielnie poruszać się po polu bitwy i wchodzić w interakcje z dronami, przekonywał w czwartek dyrektor ds. przemysłu zbrojeniowego państwowej korporacji technologicznej Rostec Biekchan Ozdojew.

Turecki koncern Baykar rozpoczyna seryjną produkcję nowych dronów bojowych Akıncı, uzbrojonych m.in. w rakiety manewrujące typu stand-off i wyposażonych w ukraińskie silniki. Drony te mają trafić także za granicę, w tym na Ukrainę.

Według raportu dla Rady Bezpieczeństwa ONZ, Korea Północna i Iran wznowiły w 2020 roku współpracę nad opracowaniem pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Władze w Teheranie zaprzeczają.

