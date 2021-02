Brak odpowiedzi MON na pytania dotyczące programu Karkonosze

Na stronach Sejmu pojawiła się 8 lutego odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą programu Karkonosze – pozyskania narodowych zdolności w zakresie uzupełniania paliwa w powietrzu. MON nie odpowiedziało na dwa z trzech postawionych w interpelacji pytań.

Interpelacja została skierowana 8 stycznia bieżącego roku przez posła Roberta Kwiatkowskiego. Poseł z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy pytał MON o następujące kwestie:

Na jakim etapie jest realizacja programu Karkonosze, czyli ogłoszonego 4 lata temu przez MON zakupu lub wynajęcia samolotów tankująco-transportowych MRRT? Kiedy polskie lotnictwo otrzyma samoloty klasy MRRT? W jaki sposób na dziś zapewnia się polskiemu lotnictwu dostęp do tankowców powietrznych, na potrzeby podtrzymania nawyków pilotów i ich szkolenia?

Odpowiedź resortu dotyczy jedynie trzeciego zagadnienia. „Uprzejmie informuję, że Rzeczpospolita Polska przystąpiła do platformy wymiany usług ATARES Air Transport, Air to Air Refueling and other Exchange of Services (Transport Powietrzny, Tankowanie w Powietrzu oraz wymiana innych usług), w ramach Movement Coordination Centre Europe (Europejskie Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk). W rezultacie powyższego, Polska jest uprawniona do bezgotówkowej wymiany ww. usług z pozostałymi państwami członkowskim. Ponadto, realizacja misji tankowania w powietrzu jest możliwa również dzięki bilateralnej umowie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umożliwiają to także odbywające się corocznie międzynarodowe ćwiczenia z wojskami. Dzięki powyższym umowom i przedsięwzięciom jest zapewnione regularne nabywanie i podtrzymywanie umiejętności oraz uprawnień pilotów F-16 do uzupełniania paliwa podczas wykonywanego lotów” – napisał wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Interpelacja poselska w sprawie karabinka Grot

W 2016 roku program „Karkonosze” został ogłoszony przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Program miał być odpowiedzią na wycofanie się Polski z międzynarodowego programu zakupu floty wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących Airbus A330MRTT.

Zainteresowanie dostawą Polsce maszyn w ramach programu Karkonosze wyrażały trzy podmioty: Boeing (KC-46A Pegasus), Airbus (A330MRTT) oraz IAI (KC-767 na bazie przebudowanych i pochodzących z rynku wtórnego 767). Resort obrony skierował także do rządu Stanów Zjednoczonych zapytanie w kwestii dostępności KC-46A Pegasus. Aktualnie brak jednak szczegółów tej inicjatywy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: MON: amerykańskie systemy ppk Jevelin nie mają być alternatywą dla programu Pustelnik

sejm.gov.pl / Kresy.pl