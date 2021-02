Raport ONZ: Iran i Korea Płn. w 2020 roku wznowiły współpracę nad rakietami dalekiego zasięgu

Według raportu dla Rady Bezpieczeństwa ONZ, Korea Północna i Iran wznowiły w 2020 roku współpracę nad opracowaniem pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Władze w Teheranie zaprzeczają.

Jak podała agencja AFP, według nowego raportu ekspertów ONZ, Korea Północna i Iran wznowiły w ubiegłym roku współpracę nad opracowaniem pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Chodzi o doroczny raport, opracowany przez niezależną grupę ekspertów Organizacji, który w poniedziałek został przedstawiony Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

AFP zapoznała się z tym dokumentem. Według niego, władze Iranu oficjalnie zaprzeczają jakiejkolwiek współpracy z Koreą Północną, dotyczącej projektów rakietowych. Raport powołuje się jednak na niewymieniony z nazwy kraj należący do ONZ, według którego oba kraje „wznowiły współpracę nad projektami dotyczącymi opracowania rakiet dalekiego zasięgu”.

Według fragmentu raportu cytowanego przez agencję, w ramach wznowionej kooperacji miało dojść do „transfery krytycznie ważnych elementów, przy czym ostatnia związana z tym dostawa miała miejsce w 2020 roku”.

Eksperci, którzy opracowali raport, monitorują liczne sankcje nałożone na Koreę Północną, które mają zmusić jej władze do zawieszenia swoich programów dotyczących broni balistycznej i nuklearnej. Twierdzą, że władze w Pjongjangu naruszając decyzje RB ONZ nie tylko utrzymują, ale wręcz rozwijają takie programy. Zaznaczono, że w 2020 roku Korea Północna ogłosiła przygotowanie do testów i produkcji nowych głowic bojowych do rakiet balistycznych oraz do opracowania taktycznej broni nuklearnej. Według raportu, ulepszono infrastrukturę dla rakiet balistycznych, kontynuując przy tym poszukiwania za granicą materiałów i technologii dla programów nuklearno-balistycznych.

W grudniu ubiegłego roku Iran odnosząc się do kwestii rzekomej współpracy z Koreą Północną oświadczył, że „wstępny przegląd informacji przekazanych nam [przez ekspertów ONZ – przyp. AFP] wskazuje, że w dochodzeniach i analizach mogły zostać wykorzystane fałszywe informacje i sfabrykowane dane”.

Według ekspertów ONZ, Korea Północna łamie sankcje i m.in. eksportuje węgiel, przy czym skala tego została zahamowana przez pandemię koronawirusa. Pjongjang importuje też kilkakrotnie więcej rafinowanej ropy niż wyznaczony limit, który wynosi pół miliona baryłek. Zdjęcia satelitarne, mające potwierdzać ten proceder, przedstawili Amerykanie. Jednak Chiny i Rosja zaprzeczają temu i twierdzą, że import ropy przez Koreę Północną jest znacznie mniejszy.

