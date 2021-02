Ukraińskie ministerstwo obrony przyznało, że nie ma pieniędzy na myśliwce generacji 4++

Ukraińskie ministerstwo obrony przyznało, że nie ma pieniędzy na realizację opracowanej w ubiegłym roku wizji rozwoju ukraińskiego lotnictwa wojskowego w perspektywie najbliższych 15 lat.

Ukraiński Portal Militarny mil.in.ua poinformował w poniedziałek, że otrzymał odpowiedź ministerstwa obrony Ukrainy na zapytanie portalu o perspektywy realizacji opracowanej w maju 2020 roku „Wizji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy 2035”. Był to dokument zaaprobowany przez Wojskową Radę dowództwa lotnictwa wojskowego Ukrainy. Zakładał on, że w latach 2021-2035 planowane jest wyposażenie ukraińskiego lotnictwa w nowe samoloty taktyczne kosztem około 200 mld hrywien (7,5 mld dolarów). W „Wizji” napisano, że w 2035 roku ukraińskie lotnictwo powinno posiadać co najmniej 4 brygady lotnictwa taktycznego wyposażone w nowoczesne, zunifikowane myśliwce wielozadaniowe generacji 4++ oraz co najmniej 4 brygady (pułki) bezzałogowego lotnictwa rozpoznawczo-uderzeniowego. Ponadto, do tego czasu na nowym sprzęcie miałaby też działać brygada lotnictwa transportowego i specjalnego oraz jedna brygada szkoleniowa. W grę wchodziły takie maszyny, jak szwedzki Saab JAS-39E/F Gripen, amerykański F-16 Block70/72 lub inne. Łącznie Ukraina miałaby pozyskać od 72 do 108 myśliwców wielozadaniowych.

Jak wynika z odpowiedzi ministerstwa obrony Ukrainy, zakup takich nowych samolotów generacji 4++ dla sił powietrznych Ukrainy nie został uwzględniony w projektach dokumentów planowania zamówień obronnych nawet w średnioterminowej i długoterminowej perspektywie.

Resort zaznaczył, że „Wizja Sił Powietrznych Ukrainy do 2035 roku” nie określa zapotrzebowania potwierdzonego środkami finansowymi, ponieważ obowiązujące w tej kwestii są inne dokumenty.

„Łączna kwota środków finansowych niezbędnych do realizacji działań rozwojowych lotnictwa Sił Powietrznych w przeciągu 15 lat jest szacowana na 320 mld hrywien (w cenach z roku finansowego 2020). Realizacja Wizji wymaga znacznych środków finansowych, które wykraczają poza obecne ramy finansowania ministerstwa obrony i nie jest możliwa przy obecnych i średnioterminowych możliwościach finansowo-gospodarczych państwa” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa obrony Ukrainy.

Komentując odpowiedź ministerstwa portal Defense Express napisał, że zakup 14 myśliwców F-16 Block 70/72 to dla Ukrainy koszt około 1,8 mld dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosi roczny budżet ukraińskiego resortu obrony. Portal zwrócił uwagę, że „Wizja” przewidywała nie tylko zakup nowoczesnych samolotów ale także modernizację systemu obrony powietrznej. Zdaniem portalu „modernizacja Sił Powietrznych Ukrainy jest możliwa tylko w ramach zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu na szczeblu krajowym z odpowiednim priorytetowym finansowaniem”.

Kresy.pl / mil.in.ua / defence-ua.com