Ukraina: głęboka modernizacja czołgu T-64, pierwszy egzemplarz jeszcze w tym roku

Pierwszy ukraiński czołg podstawowy T-64 zmodernizowany do wersji „Krab” ma być gotowy jeszcze przed końcem roku. Tak zapowiadają przedstawiciele zakładów w Charkowie, prowadzącego prace.

Jak informowaliśmy, na początku grudnia 2020 roku w zakładach im. Morozowa Charkowie ruszyły prace nad pierwszy egzemplarzem czołgu podstawowego T-64 modernizowanym do wersji „Krab”. Kilka dni temu poinformowano, że prace nad modernizacją czołgu mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

„Istotą programu Krab jest to, żeby zamienić stare, rosyjskie komponenty na nowe, własnej produkcji. W ten sposób, zmodernizowany T-64 jeszcze w tym roku będzie w 100 procentach składał się z ukraińskich części i stanie się podstawowym czołgiem Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiedzieli charkowscy konstruktorzy w rozmowie z ukraińskimi mediami.

„Czołg T-64 przechodzi głęboką modernizację” – powiedział z kolei główny konstruktor programu Krab w zakładach w Charkowie, Ołeksandr Łazurko. Zaznaczył, że prace ukierunkowane są głównie na zwiększenie mobilności czołgu dzięki zamontowaniu nowej jednostki napędowej z silnikiem o mocy 1000 KM (w miejsce starego, o mocy 700 KM), a także na zainstalowanie doskonalszych systemów celowania i kierowania ogniem. Zatwierdzono również plan prac badawczo-rozwojowych głęboko zmodernizowanej wersji czołgu T-64.

Już wcześniej informowaliśmy, że prowadzona modernizacja dotyczy zwiększenia siły ognia czołgu. Chodzi szczególnie o wieżę, w której zostaną zamontowane nowe celowniki dla trybu dziennego i nocnego dla celowniczego i dowódcy. Według zapowiedzi, pod względem wizualnym „Krab” niemal nie będzie różnił się od swojego radzieckiego pierwowzoru. Główny nacisk kładziony jest na zwiększenie możliwości jezdnych, ulepszenie systemów kierowania ogniem i polepszenie ochrony.

Przypomnijmy, że na Ukrainie trwają prace dotyczące głębokiej modernizacji czołgów T-64 do wersji „Krab” i T-84 Opłot do wersji „Bastion”. Za kilka lat będą one stanowić podstawę wyposażenia ukraińskich sił pancernych. W ubiegłorocznym wywiadzie wiceminister obrony Ukrainy ds. uzbrojenia Ołeksandr Myroniuk powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy będą eksploatować czołgi T-64 do 2045 roku dzięki ich głębokiej modernizacji, jako T-64 Krab. Już wówczas zapowiadano, że pierwszy, zmodernizowany egzemplarz próbny ma być gotowy mniej więcej na przełomie 2021/2022 roku.

Główną cechą charakterystyczną czołgów T-64 Krab będzie „remotoryzacja”. Pojazdy otrzymają nowy silnik 6TD zamiast 5TDF, co pozwoli uniknąć zmniejszenia zwrotności, jak miało to miejsce w przypadku wersji T-64 Bułat. Nie wiadomo jednak, że czołg otrzyma też nową przekładnię, umożliwiającą szybkiej jazdy na biegu wstecznym, jak w przypadku pojazdów Opłot czy T-84.

Ulepszone mają zostać cyfrowe systemy kierowania ogniem, a zainstalowane nowoczesne systemy obserwacji optycznej i termowizyjnej czy celownicze, żeby zwiększyć świadomość taktyczno-informacyjną załogi. Czołg ma też zostać zintegrowany w ramach ujednoliconego systemu kontrolowania wojsk. Zmiany mają dotyczyć też ulepszenia ochrony czołgów, przede wszystkim systemu ochrony dynamicznej i zwiększenia ochrony czołgu przed atakami z góry, co wyraźnie wiąże się z coraz większym zakresem wykorzystywania na polu walki dronów oraz amunicji krążącej.

Powrót Ukraińców do modernizacji czołgu T-64BW spowodowany był m.in. doświadczeniami z wykorzystywania wozów „Bułat” podczas konfliktu w Donbasie. Stwierdzono m.in., że nie są one wystarczająco mocne, a nowe systemy ochrony dynamicznej są trudne w obsłudze i utrzymaniu w warunkach polowych.

