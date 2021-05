Wojsko (Kresowy Przegląd Tygodnia #30)

Polska i Turcja podpisały umowę na zakup tureckich dronów Bayraktar TB2, odpowiedzialnych za zniszczenie 70% celów naziemnych po stronie Armenii w wojnie w Górskim Karabachu; wciąż nie ma decyzji ws. kontraktu dla PZL-Świdnik na modernizację śmigłowców Sokół, fabryka ma „tracić oddech”; Rosjanie pracują nad jednosilnikowym myśliwcem ponaddźwiękowym; Chrizantiema-S trafi do wojsk stacjonujących na zachodzie Rosji; w Syrii Rosjanie rozmieścili Tu-22M3; testy rakietowego systemy obrony powietrznej S-500 Prometeusz zmierzają do końca; Ukraińcy stworzyli dron uderzeniowy w typie śmigłowca; rozpoczęły się próby polowe ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy 2S22 Bohdana; Chorwaci kupują Rafaele.

Wojsko

Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na zakup tureckich dronów Bayraktar TB2. Strona polska podpisała w poniedziałek umowę na dostawę 24 bezzałogowców. „Dziś rozmawialiśmy o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii” – podkreślił minister. Zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia trafi do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów. Podpisanie umowy było zapowiadane przez resort obrony w ubiegłym tygodniu. Nagranie na temat tego rodzaju wyposażenia pojawiło się na naszym kanale na YouTube.

Z 772 strat naziemnych poniesionych przez Armenię, co najmniej 535 zostało spowodowanych przez Bayraktar TB2 (69,3%) – wynika z analizy Stijna Mitzera i Joosta Oliemansa z „Oryx Blog”.

Recep Tayyip Erdoğan podczas spotkania z członkami swojej partii stwierdził, że Turcja będzie jednym z pierwszych krajów posiadających bojowe drony (UCAV) kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Zwracając uwagę na spotkanie, które odbył we wtorek z prezydentem RP Andrzejem Dudą, prezydent Erdoğan powiedział, że zgodnie z umową podpisaną po spotkaniu Turcja po raz pierwszy w swojej historii będzie eksportować zaawansowane technologicznie UAV do państw członkowskich NATO i UE. Jak przekazał prezydent Turcji, obecnie 180 dronów Bayraktar działa w trzech krajach poza Turcją.

W mediach, w tym na łamach „Gazety Wyborczej”, opublikowano utrzymany w dramatycznym tonie list opisujący sytuację okrętu podwodnego ORP Orzeł, rzekomo autorstwa jego załogi. Dowództwo Generalne RSZ wydało oficjalny komunikat. Wyraża wątpliwości co do autentyczności listu, ale zarazem odniosło się do części stawianych w nim zarzutów.

Pomimo rządowych obietnic, wciąż nie ma decyzji ws. kontraktu dla PZL-Świdnik na modernizację 25 śmigłowców Sokół. „MON wciąż analizuje, a fabryka z 70-letnią tradycją powoli zaczyna tracić oddech” – pisze „Dziennik Wschodni”.

Zakłady Suchoja pracują nad pierwszym w Rosji lekkim (do 18 ton), jednosilnikowym myśliwcem ponaddźwiękowym, posiadającym cechy samolotu „niewidzialnego” dla radarów.

Ministerstwo obrony Rosji zdecydowało się wyposażyć wojska stacjonujące na zachodzie w systemy przeciwpancerne Chrizantiema-S – poinformowała w czwartek Izwiestia.

Rosja rozmieściła w swojej bazie Hmejmim w Syrii bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3. Ich załogi przeprowadziły już stamtąd pierwsze loty nad Morzem Śródziemnym.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że testy rakietowego systemy obrony powietrznej S-500 Prometeusz pomyślnie zmierzają do końca. Nie podał jednak jasnego terminu rozpoczęcia dostaw dla wojska.

Holenderska firma zbrojeniowa AEC Skyline oraz Milrem Robotics, estoński producent robotyki i systemów autonomicznych, podpisali protokół ustaleń dotyczący współpracy przy opracowywaniu systemów bezzałogowych – poinformowała we wtorek firma Milrem Robotics.

Według ministra obrony Estonii, państwa bałtyckie zdecydowały się rozpocząć szczegółową analizę w zakresie wspólnego pozyskania wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych MLRS.

Ukraińska firma Ramzaj poinformowała, że stworzyła dron uderzeniowy w typie śmigłowca. Pierwszy lot może odbyć się jeszcze w tym roku.

Rozpoczęły się długo oczekiwane próby polowe i ogniowe nowej, ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy kal. 155 mm, 2S22 Bohdana. Są to jednak wstępne testy i można spodziewać się wprowadzenia zmian.

Premier Chorwacji Andrej Plenković ogłosił, że rząd zdecydował się na zakup 12 używanych francuskich myśliwców Rafale F3-R. Myśliwce czwartej generacji zastąpią obecnie używane maszyny MiG-21 radzieckiej produkcji.

Według generała Clintona Hinota amerykańskie siły powietrzne mogą wycofać niektóre ze swoich starszych modeli F-35 Joint Strike Fighters, które są używane do szkolenia, w ciągu następnej dekady na rzecz nabycia bardziej zaawansowanych wariantów odrzutowca.

