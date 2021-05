Putin: testy systemu S-500 pomyślnie zbliżają się do końca

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że testy rakietowego systemy obrony powietrznej S-500 Prometeusz pomyślnie zmierzają do końca. Nie podał jednak jasnego terminu rozpoczęcia dostaw dla wojska.

Podczas otwarcia wtorkowego spotkania kierownictwem resortu obrony i przedsiębiorstw branży obronnej, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że próby najnowszego, rosyjskiego rakietowego systemu obrony powietrznej S-500 Prometeusz pomyślnie zbliżają się do końca. Po zakończeniu testów, uzbrojenie trafi do rosyjskich oddziałów. Przypomnijmy, że testy państwowe ruszyły latem 2020 roku.

„Ponad 70 proc. pułków rakietowych ziemia-powietrze w Siłach Powietrzno-Kosmicznych zostało przezbrojonych w zaawansowane systemy S-400. System S-500, którego próby pomyślnie zbliżają się do końca, zostanie dostarczony wojsku w następnej kolejności” – powiedział Putin, cytowany przez agencję Tass. Sugeruje to, że Rosja zamierza wprowadzić nową broń do linii zapewne wkrótce, a w każdym razie najszybciej, jak to będzie możliwe.

„Najnowsze systemy uzbrojenia i sprzęt wojskowy są intensywnie dostarczane armii i marynarce wojennej, potencjał triady nuklearnej znacząco się zwiększył, a marynarka wojenna rozszerzyła swoje zdolności bojowe, szczególnie dzięki okrętom wojennym przenoszącym rakiety manewrujące Kalibr” – zaznaczył prezydent Rosji. Dodał też, że na ostatnim etapie testów znajduje się morski, rakietowy system hipersoniczny Cyrkon.

Putin zaznaczył też, że jego zdaniem rosyjska zbrojeniówka i ministerstwo obrony zdołały wejść w efektywną interakcję w związku z dostawami i serwisowaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego w całym jego cyklu użytkowania, czyli od etapu opracowania, poprzez seryjną produkcję, po serwis i naprawy.

Rosyjski prezydent jest przekonany, że trudna sytuacja międzynarodowa, jak również potencjalne ryzyka i zagrożenia dla bezpieczeństwa wojskowego Rosji, w tym w jej bezpośrednim sąsiedztwie, wymagają stałej, wysokiej gotowości bojowej rosyjskich sił zbrojnych. Stąd struktura tych sił będzie polepszana, m.in. poprzez dostawy nowoczesnej broni i sprzętu. Zdaniem Putina, wszystkie rodzaje wojsk powinny być rozwijane w sposób systematyczny i zrównoważony, biorąc pod uwagę obecne trendy w strategii i taktyce czołowych światowych potęg. Podkreślił zarazem, że szczególną uwagę należy poświęcać poprawie sił nuklearnych, jako kluczowych dla bezpieczeństwa Rosji.

Dodajmy, że w kontekście wprowadzenia do służby S-500 nieco inaczej cytuje Putina dziennik „Izwiestija”:

„W Siłach Powietrzno-Kosmicznych ponad 70 proc. rakietowych pułków przeciwlotniczych przezbrojono na nowoczesne systemy S-400, następna w kolejności jest dostawa do wojska kompleksu S-500, którego próby już pomyślnie się kończą”.

S-500 Prometeusz został zaprojektowany przez Almaz-Antiej jako nowa generacja broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. S-500 stosuje osobną metodę niszczenia celów balistycznych i aerodynamicznych. Główny projektant Almaz-Antiej, Paweł Sozinow twierdzi:

„S-500 to nie tylko powtórzenie poprzednich generacji w nowej edycji technicznej i technologicznej. S-500 to system piątej generacji, który zapewni również ochronę przeciwrakietową. Pracujemy nad przekroczeniem osiągnięć, które Amerykanie wdrożyli w mobilnych wyrzutniach rakiet THAAD. S-500 musi zwiększyć możliwości obrony przeciwlotniczej. Będzie miał zupełnie inną konstrukcję w stosunku do S-400, a także nowe radary i komputery oraz nowe kierowane pociski przeciwlotnicze”.

Jak pisaliśmy w ubiegłym roku, Rosja przygotowuje się do przyjęcia do służby systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej S-500, przy czym wówczas zaznaczano, że ten typ uzbrojenia zacznie działać najwcześniej w 2021 roku. Pojawiały się opinie, że to zbyt optymistyczny termin. Gazeta.ru powołując się na swoje źródła pisała, że próby S-500 napotykają na trudności, ponieważ większość testów takiej broni w czasach Związku Radzieckiego odbywała się na poligonach, które obecnie znajdują się w krajach sąsiednich. Dostawy S-500 miały być opóźnione z powodu niewystarczającego zasięgu. W reakcji na te doniesienia, dowódca wojsk obrony przeciwrakietowej Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, generał dywizji Siergiej Babakow zapewnił, że rosyjskie wojsko otrzyma systemy S-500 w nadchodzących latach.

Dodajmy, że rosyjscy eksperci wojskowi twierdzą, że system rakiet ziemia-powietrze S-500 wyposażony w zmodernizowany pocisk przechwytujący może być „antidotum” na broń hipersoniczną wroga.

Jak informowaliśmy, w wywiadzie dla gazety Krasnaja Zwezda zastępca dowódcy sił powietrznych generał broni Andriej Judin poinformował, że Rosja zakończy prace nad S-500 w 2021 roku. Z kolei Siergiej Czemiezow, szef rosyjskiej, państwowej korporacji Rostec oświadczył, że pandemia koronawirusa nie wpłynie na termin przekazania wojskom pierwszych egzemplarzy zestawów przeciwlotniczych S-500.

