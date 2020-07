Rosja: S-500 to pierwsza generacja systemów obrony przeciwkosmicznej, zdolnych niszczyć broń hipersoniczną

Zdaniem głównodowodzącego rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, nowe systemy S-500 będą pierwszą generacją systemów obrony przeciwkosmicznej, zdolnych m.in. do niszczenia broni hipersonicznej.

Głównodowodzący rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, gen. Siergiej Surowikin w wywiadzie dla podlegającej resortowi obrony Rosji gazeta „Krasnaja Zwiezda” wypowiedział się m.in. na temat nowych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej S-500. Zaznaczył, że jest to pierwsza generacja systemów obrony przeciwkosmicznej, o czym ma świadczyć charakterystyka techniczna systemu.

Rosyjskie media podają, że według generała S-500 będzie w stanie niszczyć broń hipersoniczną jakiekolwiek modyfikacji w przestrzeni okołoziemskiej, w tym w bliskiej przestrzeni kosmicznej. Zaznaczył przy tym, że obecnie nigdzie na świecie nie ma podobnych systemów uzbrojenia.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

S-500 Prometeusz został zaprojektowany przez Almaz-Antiej jako nowa generacja broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. S-500 stosuje osobną metodę niszczenia celów balistycznych i aerodynamicznych. Główny projektant Almaz-Antiej, Paweł Sozinow twierdzi:

„S-500 to nie tylko powtórzenie poprzednich generacji w nowej edycji technicznej i technologicznej. S-500 to system piątej generacji, który zapewni również ochronę przeciwrakietową. Pracujemy nad przekroczeniem osiągnięć, które Amerykanie wdrożyli w mobilnych wyrzutniach rakiet THAAD. S-500 musi zwiększyć możliwości obrony przeciwlotniczej. Będzie miał zupełnie inną konstrukcję w stosunku do S-400, a także nowe radary i komputery oraz nowe kierowane pociski przeciwlotnicze”.

Jeśli chodzi o system rakiet balistycznych, system korzysta z rakiet Nudol, pociski są uzbrojone w głowice nuklearne i konwencjonalne. pobliżu. Portal podaje, że uruchomienie testów Nudola odbyło się w 2014 roku w kosmodromie Plesieck w regionie Archangielska.

Jak ostatnio pisaliśmy, Rosja przygotowuje się do przyjęcia do służby systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej S-500, przy czym ten typ uzbrojenia zacznie działać najwcześniej w 2021 roku, choć pojawiają się opinie, że to zbyt optymistyczny termin.

Ostatnio serwis Gazeta.ru powołując się na swoje źródła podał, że próby S-500 napotykają na trudności, ponieważ większość testów takiej broni w Związku Radzieckim odbywała się na poligonach, które obecnie znajdują się w krajach sąsiednich. Rosja rozwija sieć zasięgu w tym kraju, ale jest to długa i kosztowna praca. Dostawy S-500 są opóźnione z powodu niewystarczającego zasięgu. „Zadanie przetestowania broni w kosmosie z odpowiednimi celami jeszcze nie zostało wykonane. Nie ma problemów technicznych z S-500. Jednak rok 2021 jest zbyt optymistycznym terminem przyjęcia obu broni do użytku” – poinformował źródło portalu.

