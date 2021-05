Ukraina rozpoczęła testy nowej samobieżnej armatohaubicy Bohdana [+FOTO]

Rozpoczęły się długo oczekiwane próby polowe i ogniowe nowej, ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy kal. 155 mm, 2S22 Bohdana. Są to jednak wstępne testy i można spodziewać się wprowadzenia zmian.

Agencja ArmyInform poinformowała w czwartek o rozpoczęciu wstępnych prób polowych nowego, samobieżnego, kołowego systemu artyleryjskiego kal. 155Mm 2S22 Bohdana. Tego dnia odbyły się testy ogniowe, mające na celu sprawdzenie zastosowanych rozwiązań i czy sprzęt spełnia określone wymagania techniczne. Podczas prób obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według relacji serwisu Defense Express, na poligonie Szyrokij Łan przeprowadzono ponad 50 próbnych strzałów z prototypu systemu Bohdana. Inne szczegóły testów są jednak na razie utrzymywane w tajemnicy do czasu ich zakończenia i ostatecznej oceny.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

System 2S22 Bohdana to nowa, kołowa, samobieżna haubica kal. 155 mm, czyli w kalibrze natowskim, opracowana na bazie wspólnej decyzji resortu obrony i spółki zakładów maszynowych w Kramatorsku z 2016 roku. Działo zainstalowane jest na kołowym podwoziu ciężarówki KrAZ-63221. Broń przeznaczona jest do niszczenia punktów dowodzenia, rażenia oddziałów pancernych i zmechanizowanych, baterii artylerii, stanowisk łączności i fortyfikacji polowych. Bohdana posiada nowoczesny system kontroli ognia, komputer balistyczny i skomputeryzowany system działa. Wyświetlacz główny umieszczony jest w opancerzonej kabinie, drugi jest zlokalizowany z tyłu wozu. Używa się go, gdy haubica jest rozłożona do trybu strzelania.

Zgodnie z założeniami, nowy system artyleryjski ma mieć zasięg minimalny 780 metrów, a maksymalny – do 40 km lub do 50 km, przy wykorzystaniu nowoczesnych typów pocisków. Niektóre źródła mówią o zasięgu nawet niespełna 60 km. Maksymalna szybkostrzelność to 6 strzałów na minutę.

Pierwszy prototyp haubicy samobieżnej Bohada zaprezentowano w lipcu 2018 roku, a miesiąc później pokazano ją na defiladzie z okazji ukraińskiego dnia niepodległości. Na prace wydano dotąd 140 ml dolarów. Pierwotnie zakładano, że w 2020 roku zakończy się etap badawczo-rozwojowy, ale tak się nie stało. Opóźnienia były spowodowane m.in. przez problemy z zakupem amunicji oraz przeszkody biurokratyczne. Te pierwsze rozwiązano poprzez wykorzystanie amunicji tureckiej, a także pocisków kal. 155 mm kupionych od czeskiej firmy Excalibur Army – tej samej, które montuje dla Ukrainy zmodernizowane armatohaubice samobieżne Dana-M2.

Na kontynuowaniu i sfinalizowaniu projektu bardzo zależało ukraińskiemu ministerstwu obrony. Z godnie z obecnie obowiązującą umową, prace badawczo-rozwojowe mają zostać zakończone w tym roku. Następnie zaczną się próby wstępne, a może nawet i państwowe. Na tej podstawie ma zapaść decyzja o pewnych dopracowaniach. Według ukraińskich mediów, jest to bardzo prawdopodobne – szczególnie w sprawie możliwości wymiany podwozia KrAZ na inne.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W listopadzie ub. roku pisaliśmy, że słowacka spółka ZVS Holding oraz firmy wchodzące w jej skład wyrażają gotowość do pomocy Ukrainie w stworzeniu nowoczesnych systemów artyleryjskich. Chodziło m.in. o przyspieszenie prac nad ukraińskim systemem artyleryjskim kal. 155 mm Bohdana. Przypomnijmy, że Ukraina co najmniej od 2018 roku prowadzi prace nad własnym systemem artyleryjskim „Bohdana”, czyli samobieżną haubicą kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Wciąż jest jednak daleko do uruchomienia produkcji seryjnej. Od końca 2019 roku Bohdana przechodzi testy, na podstawie których system jest modyfikowany. Część źródeł ukraińskich uważa, że Ukraińcy mają problemy z dopracowaniem działa i w tym kontekście zwracano uwagę na słowacką propozycję.

Na Ukrainie pewne wątpliwości wywołała decyzja o zakupie od Czech 26 samobieżnych haubic Dana w wersji zmodernizowanej M2 za ponad 40 mln dolarów. Zastanawiano się, jak wpłynie to na sytuację ukraińskiego programu budowy własnej samobieżnej armatohaubicy Bohdana. Odpowiadając na to, na początku maja br. płk Serhij Musienko, szef specjalnej ukraińskiej komisji testowej zaznaczył, ze Bohdana jest „w drodze”. Zapowiadał wówczas, że niedługo miałyby rozpocząć się jej próby ogniowe. Jego zdaniem, ukraińska armia mogłaby zatem posiadać na stanie także własne systemy haubic samobieżnych kal. 155 mm. Docelowo mają one zastąpić stare systemy Hiacynt i Msta-B.

Unian / armyinform.com.ua / defence-ua.com / Kresy.pl