Szef dyplomacji Turcji pouczył Ukrainę w sprawie dronów

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu wezwał władze Ukrainy, by nie określały używanych przez siebie dronów przymiotnikiem „turecki”.

Cavusoglu wystąpił na konferencji prasowej przy okazji szczytu G20 jaki odbywa się we Włoszech. W jego kuluarach Cavusoglu spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. I właśnie po tym spotkaniu, występując na konferencji prasowej przed tureckimi i rosyjskimi dziennikarzami, Cavusoglu zwrócił się do władz Ukrainy, aby nie nazywały nabytych od jego państwa dronów Bayraktar TB2 „tureckimi”.

„Jeśli kraj kupuje go od nas, w drugim kraju ta broń nie może być nazywana turecką, rosyjską bądź ukraińską bronią. Jeśli państwo kupuje go od nas to już nie jest turecki produkt. Może być, był wytworzony w Turcji, ale on należy do Ukrainy. Nie można w tym winić Turcji.” – słowa Cavusoglu zacytowała w niedzielę ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

Szef tureckiej dyplomacji stwierdził jeszcze, że w czasie walki z organizacjami terrorystycznymi Turcy widzieli w ich rękach broń różnego pochodzenia, ale jednak nie odnosili się do państw, w których broń ta została wyprodukowana.

Drony Bayaktar stały się tematem wypowiedzi szefa dyplomacji państwa po tym, gdy zostały po raz pierwszy zastosowane przez siły zbrojne Ukrainy. 26 września drony te zostały zastosowane przeciw donbaskim separatystom. Wkrótce po tym Rosja zakazał importu tureckich mandarynek. Rosyjskie służby fitosanitarne twierdzą, że w tureckich owocach wykryto szkodliwe stężenie szkodliwych pestycydów.

Ukraina nabyła od Turcji 6 dronów Bayraktar TB2 w 2019 roku, wraz z trzema stacjami kontrolnymi i bombami kierowanymi. Kontrakt miał wartość 70 mln dol.

Przypomnijmy, że w październiku pisaliśmy, że ukraiński resort obrony planuje pozyskać kolejnych 48 tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2. Trwają rozmowy ws. zlokalizowania ich produkcji na Ukrainie. Zgodnie z oficjalną wizją rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraiński resort obrony planuje zakup 6-12 kompleksów Bayraktar TB2, czyli 6-12 stanowisk kontroli i 3-4 bezzałogowców na każdy kompleks. Łącznie chce pozyskać 48 takich bezzałogowców.

