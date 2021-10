Były szef MON: Wojska rosyjskie i białoruskie podchodziły pod granicę Polski i Litwy na kilkaset metrów [+VIDEO]

Jan Parys, były Minister Obrony Narodowej podczas sobotniego programu „Debata Tygodnia” informował, że podczas manewrów „Zapad” wojska rosyjskie i białoruskie podchodziły na odległość kilkuset metrów pod granicę Polski i Litwy.

Były Minister Obrony Narodowej Jan Parys, podczas sobotniego programu „Debata Tygodnia” informował, że podczas manewrów „Zapad” wojska rosyjskie i białoruskie podchodziły na odległość kilkuset metrów pod granicę Polski i Litwy.

„Kiedy były ćwiczenia Zapad w tym roku wojska rosyjskie w pełnym szyku bojowym zbliżały do granic państwa litewskiego, w zasadzie były kilkaset metrów od granic państwa litewskiego. To absolutnie przekraczało dopuszczalne przez porozumienia międzynarodowe zakresy ćwiczeń. Nie można się zbliżać do czyjejś granicy w pełnym szyku bojowym tak blisko. Były również tego typu próby ze strony Białorusi blisko naszej granicy, jak państwo mogli słyszeć, czytać z jakichś powodów Sztab Generalny przerzucał jednostki z zachodu na wschód. Z jakiegoś powodu jednostki, które były w rejonie Orzysza, nagle zaczęły maszerować w kierunku północno-wschodnim, tak samo z południa. Jednym słowem czasem trzeba dawać sygnały i ja wiem, że te sygnały zostały odczytane przez stronę rosyjską i te oddziały rosyjskie się bardzo szybko zaczęły się wycofywać z tego bliskiego terenu, bliskiego naszemu terytorium” – mówił były Minister Obrony Narodowej Jan Parys.

Zobacz też: Polska przerzuca siły pancerne na granicę z Białorusią [+VIDEO]

„Sytuacja jest bardzo dynamiczna z jednej strony armia musi się unowocześniać i to jest proces stały. Cały czas trzeba nasycać armię nowym sprzętem (…), a jeśli idzie o nasze bezpieczeństwo to Sztab Generalny musi reagować na to jak zachowują się nasi przeciwnicy. Jak mogliśmy czytać w gazetach, te reakcje były. Widać były powody do takich przesunięć” – dodał.

Zobacz też: Polska przerzuca wojsko na wschód

Jak informowaliśmy na naszym portalu, wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. „Państwo, które leży na granicy NATO i UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby musi mieć możliwość skutecznej obrony, przez dłuższy czas, samodzielnie” – oświadczył wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział „radykalne umocnienie sił zbrojnych”.

Mamy do czynienia z dwoma przesłankami, dla których powstała ta ustawa. Ustawa o obowiązku obrony jest z 1967 roku, z licznymi poprawkami. Był to środek komunizmu. Najwyższy czas, żeby ją zmienić. Jest też druga przesłanka, znacznie poważniejsza, czyli obecna sytuacja międzynarodowa i potrzeby obronne naszego państwa. Państwo, które leży na granicy NATO i UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że do niej do dojdzie, ale musi mieć możliwość skutecznej obrony, przez dłuższy czas, samodzielnie. Mechanizm uruchomienia pomocy z NATO trwa niekrótko. Jeżeli chcemy uniknąć wojny, to musimy postępować w myśl zasady „chcesz pokoju, szykuj się do wojny” lub „chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne” – oświadczył Jarosław Kaczyński w czasie wtorkowej konferencji prasowej.

Kresy.pl/Polsat News