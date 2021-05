Rosyjskie bombowce Tu-22M3 w bazie w Syrii [+VIDEO]

Rosja rozmieściła w swojej bazie Hmejmim w Syrii bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3. Ich załogi przeprowadziły już stamtąd pierwsze loty nad Morzem Śródziemnym.

W środę rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że bombowce strategiczne Tu-22M3 przeprowadziły loty ćwiczebne nad Morzem Śródziemnym. Dzień wcześniej przybyły one do rosyjskiej bazy Hmejmim w Syrii. To pierwszy raz, gdy Rosjanie przeprowadzili taką operację.

„Załogi bombowców dalekiego zasięgu Tu-22M3, które dzień wcześniej do rosyjskiej bazy powietrznej Hmejmim Syryjskiej Republice Arabskiej, przystąpiły do realizowania zadań w zakresie oswojenia się z przestrzenią powietrzną w morskiej strefie Morza Śródziemnego” – poinformowano w oficjalnym komunikacie resortu obrony Rosji. Do Syrii przyleciały trzy bombowce tego typu.

Zaznaczono, że podczas lotów ćwiczebnych, piloci bombowców nabyli praktycznych umiejętności, by móc wypełniać zadania w nowych dla nich rejonach geograficznych.

Według strony rosyjskiej, przebazowanie Tu-22 do bazy w Syrii było możliwe dzięki rekonstrukcji drugiego pasa startowego i przedłużeniu go. Dzięki temu, lotnisko może przyjmować i obsługiwać samoloty różnych klas. Zaznaczono, że teraz z bazy Hmejmim mogą operować wszystkie typy samolotów używanych przez siły rosyjskie, tym maszyny najcięższej klasy.

Zapowiedziano też, że dyslokowane do Syrii bombowce strategiczne powrócą do swoich stały baz na terytorium Rosji, gdy zrealizują wszystkie zadania szkoleniowe w regionie Morza Śródziemnego.

Tu-22M3 były już wcześniej wykorzystywane przez Rosję podczas konfliktu w Syrii, m.in. do bombardowania pozycji tzw. państwa islamskiego (ISIS), m.in. w rejonie miasta Deir-ez-Zor. Maszyny te startowały wówczas z lotnisk na terytorium Rosji i nim dotarły nad Syrię musiały przelecieć przez strefy powietrzne Iranu i Iraku. Daleki lot wpływał też na ograniczenie ilości przenoszonego uzbrojenia, m.in. rakietowych pocisków, które stanowią ich zasadnicze uzbrojenie. W przyszłości mają też przenosić pociski systemu hipersonicznego Kinżał.

Przypomnijmy, że w lutym br. nad Morzem Czarnym siły powietrzne Rumunii przechwyciły bombowce Tu-22M3, wraz z eskortującymi je myśliwcami. Rosyjskie maszyny miały wyłączone transpondery, nie nawiązały kontaktu z kontrolą lotu i nie miały przygotowanych planów lotu.

W lutym br. amerykańskie media zwracały uwagę, że rosyjskie bombowce startujące z bazy Hmejmim mogłyby „skuteczniej reagować na nieprzewidziane i kryzysowe sytuacje na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej”. Zaznaczano też, że byłyby w stanie zagrozić celom w Europie z kierunku południowego.

