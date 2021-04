Rośnie napięcie między Ukrainą a Rosją (Kresowy Przegląd Tygodnia #24)

Na Krym przeniesiono jednostki, które wcześniej brały udział w wojnie rosyjsko-gruzińskiej i angażowały się w konflikt w Donbasie; na Morzu Czarnym rozpoczęły się duże rosyjskie manewry morskie i lotnicze; MON Rosji poinformował, że na zachodnią granicę kraju przeniesiono dwie armie i trzy związki powietrzno-desantowe; Rosja zapowiedziała, że chce na pół roku zamknąć Cieśninę Kerczeńską; okręty USA ostatecznie nie pojawią się na Morzu Czarnym, w ich miejsce na akwen wpłyną okręty brytyjskie; w Kijowie regularnie lądują samoloty transportowe USA, nie wiadomo co przewożą; FSB zatrzymała ukraińskiego konsula, co spotkało się z odpowiedzią Ukrainy; szef niemieckiego MSZ uważa, że koncentracja wojsk rosyjskich wzdłuż granic Ukrainy nie jest powodem, by zarzucić projekt budowy Nord Stream 2; Angela Merkel i Emmanuel Macron wyrazili zaniepokojenie koncentracją wojsk rosyjskich; szefowa KE odrzuciła zaproszenie na Ukrainę.

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

Wzrost napięcia między Ukrainą a Rosją

Południowy Okręg Wojskowy poinformował o przeniesieniu na Krym, na czas ćwiczeń, jednostek 58. armii z Północnego Kaukazu. Ukraińskie media zaznaczają, że jednostki tej armii uczestniczyły wcześniej w wojnie rosyjsko-gruzińskiej i angażowały się w konflikt w Donbasie.

W minioną środę poinformowano o wyjściu w morze na ćwiczenia strzeleckie grupy okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej, w tym m.in. fregaty „Admirał Makarow” wyposażonej w rakiety manewrujące Kalibr, korwety rakietowe „Grajworon” i „Wysznij Wołoczek”, a także duże okręty desantowe, kutry rakietowe, poduszkowiec Samum i trałowiec „Iwan Gołubiec”. W ćwiczeniach miały też uczestniczyć samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego. Wcześniej na ćwiczenia wyruszyła z Morza Kaspijskie grupa okrętów i statków Flotylli Kaspijskiej.

We wtorek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że Rosja przeniosła na swoją zachodnią granicę dwie armie i trzy związki powietrzno-desantowe (w rosyjskiej armii związkami nazywa się brygady i dywizje). Rosjanie zapewniają, że przerzut wojsk odbył się w ramach ćwiczeń i apelują, żeby nie traktować tego jako manifestacji agresywnych zamiarów względem Ukrainy. 6 kwietnia rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu kontroli gotowości bojowej po cyklu zimowego szkolenia. Ćwiczenia zaplanowano we wszystkich okręgach wojskowych. W kwietniu br. odbędzie się 4048 ćwiczeń o różnej skali, w tym 812 ćwiczeń bilateralnych. Będą się one odbywać na 101 poligonach i 520 obiektach bazy szkolno-treningowych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że Rosja zapowiedziała, iż od tego tygodnia chce na pół roku zamknąć Cieśninę Kerczeńską, łączącą Morze Czarne i Azowskie, dla okrętów wojennych innych krajów, głównie ukraińskich. Oficjalnie tłumaczy to manewrami wojskowymi. MSZ Ukrainy stanowczo protestuje i wzywa do międzynarodowej presji na Moskwę.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało także o wielkich manewrach nad Morzem Czarnym, z udziałem ponad 50 samolotów bojowych, w tym myśliwców i bombowców taktycznych. Ćwiczą ataki na cele morskie.

Brytyjskie okręty wojenne popłyną w maju na Morze Czarne w obliczu rosnących napięć między Ukrainą a Rosją, podała gazeta Sunday Times, powołując się na swoje źródła w brytyjskiej marynarce wojennej. Jeden niszczyciel Typu 45 uzbrojony w pociski przeciwlotnicze i fregata przeciw okrętom podwodnym Typu 23 opuści grupę zadaniową Royal Navy na Morzu Śródziemnym i przepłynie przez Bosfor na Morze Czarne. W celu wsparcia okrętów wojennych, lotniskowiec HMS Queen Elizabeth postawi w stan gotowości myśliwce F-35B i helikoptery Merlin. Urzędnicy brytyjskiego Ministerstwa Obrony nie skomentowali jeszcze medialnych doniesień.

Ambasada USA w Ankarze powiadomiła ministerstwo spraw zagranicznych Turcji o odwołaniu rozmieszczenia swoich okrętów na Morzu Czarnym, ale nie podała powodu. Turecka państwowa agencja informacyjna Anadolu poinformowała później, że Turcji nie przekazano żadnych nowych zawiadomień o potencjalnym rozmieszczeniu w późniejszym terminie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Dodajmy, że Rosja ostrzegła we wtorek Stany Zjednoczone, aby ich okręty wojenne trzymały się z dala od Krymu „dla ich własnego dobra”, nazywając ich rozmieszczenie na Morzu Czarnym prowokacją mającą na celu „testowanie rosyjskich nerwów”.

Naczelny dowódca armii ukraińskiej, generał Rusłan Chomczak wezwał w piątek władze i lokalną administrację do powstrzymania się od siania paniki w związku z ruchami wojsk rosyjskich w pobliżu granic kraju i nie tworzenia formacji zbrojnych.

„Nie mogę zdradzić szczegółów. Sytuacja na Donbasie jest już pod kontrolą. Rzeczywiście, są pewne kwestie. Jesteśmy gotowi, aby się nimi zająć. Armia jest gotowa – to najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że środki masowego przekazu nakręcają się, więc chciałbym, aby obywatele Ukrainy zaufali tylko oficjalnym oświadczeniom naszego Sztabu Generalnego lub Kancelarii Prezydenta” – powiedział Wołodymyr Zełenski po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Z kolei według ministra obrony Ukrainy Andrija Tarana, mobilizacja rosyjskiej armii świadczy o możliwości ataku z kierunku Krymu. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rozmieszczeniem nowych rosyjskich żołnierzy i aktywów na Krymie” – powiedział Taran. Jego zdaniem Rosja utworzyła już na Krymie potężną formację na półwyspie, składającą się z ponad 32 000 żołnierzy i znacznej liczby platform uderzeniowych i marynarki wojennej.

Samoloty transportowe Sił Powietrznych USA C-130J Hercules wielokrotnie lądowały w poprzednim tygodniu w Kijowie. Nie wiadomo, jaki ładunek przywożą na Ukrainę amerykańskie maszyny.

Po raz pierwszy ukraiński dron rozpoznawczo-uderzeniowy produkcji, tureckiej Bayraktar TB2, odbył lot w rejonie Donbasu. Moskwa wyraziła w związku z tym niezadowolenie i pośrednio wezwała Turcję, by przestała sprzedawać drony bojowe Ukrainie. Wg ekspertów rosyjska decyzja o zawieszeniu wszystkich połączeń lotniczych z Turcją powiązana była z tureckim wsparciem dla Ukrainy.

W piątek rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała konsula Ołeksandra Sosoniuka z Ukraińskiego Konsulatu Generalnego w Petersburgu pod zarzutem uzyskania niejawnych informacji z baz danych organów ścigania i FSB. W sobotę Rosja poinformowała, że Sosoniuk został uznany za persona non grata i do 22 kwietnia br. musi opuścić rosyjskie terytorium. W odpowiedzi Ukraina oświadczyła, że jej terytorium musi opuścić wysoki rangą pracownik rosyjskiej ambasady w Kijowie. Ani strona ukraińska, ani rosyjskie media nie precyzują na razie o jakiego dyplomatę chodzi i nie podają nazwiska.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szef niemieckiego MSZ uważa, że koncentracja wojsk rosyjskich wzdłuż granic Ukrainy nie jest powodem, by zarzucić projekt budowy Nord Stream 2 – podają niemieckie i ukraińskie media. Jego zdaniem, takie działania przyniosłyby odwrotny skutek. Z kolei niemiecka minister obrony Anngret Kramp-Karrenbauer wcześniej wyraziła swoje poparcie dla pomysłu nałożenia moratorium na ukończenie Nord Stream 2. Uważa, że prace budowlane mogłyby zostać przynajmniej wstrzymane. Zdaniem Kramp-Karrenbauer, nawet jeśli gazociąg łączący Rosję i Niemcy, a pomijający Ukrainę, zostanie ukończony, to jego działanie powinno być uzależnione od postępowania Moskwy względem Ukrainy.

Niedawno ambasada USA w Berlinie podkreśliła, że w sporze o gazociąg Nord Stream 2, USA nie chcą iść na kompromis. Inna niemiecka gazeta „Der Tagesspiegel” napisała, że Stany Zjednoczone będą nadal rejestrować każdy podmiot, który może być zaangażowany w działania potencjalnie objęte sankcjami. Medium podkreśla, że prezydent USA Joe Biden znajduje się pod presją Kongresu USA w tej sprawie, ponieważ zarówno Demokraci, jak i Republikanie domagają się rozprawy z Nord Stream 2. Według doniesień amerykańskich mediów w Waszyngtonie przedstawiciele Niemiec badają, czy ustępstwa w kwestiach handlowych lub oferta niemieckich inwestycji w odnawialne źródła energii w UE i na Ukrainie mogą uspokoić stronę amerykańską. Z informacji Tagesspiegel wynika, że możliwe oferty ze strony niemieckiej dla rządu USA w sporze o rurociąg to także ogromne niemieckie inwestycje w rozbudowę technologii wodorowej na Ukrainie.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydenci Ukrainy i Francji Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron omówili w piątek stan bezpieczeństwa na granicy ukraińsko-rosyjskiej i wyrazili zaniepokojenie koncentracją rosyjskiej armii w jej pobliżu. Przywódcy Niemiec, Francji i Ukrainy wezwali Rosję do ograniczenia swojej obecności wojskowej w celu deeskalacji sytuacji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla CBS News opowiedział się za wyznaczeniem „czerwonych linii” w stosunkach z Rosją, które będą powiązane z ewentualnymi sankcjami.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w mało dyplomatyczny sposób odrzuciła zaproszenie od Wołodymyra Zełenskiego do odwiedzenia Ukrainy – twierdzi portal Politico. Nie dość, że wymówiła się brakiem czasu, to zamiast odpowiedzieć Zełenskiemu osobiście, zrobiła to przez swojego podwładnego, co ma być dyplomatycznym afrontem. Szefową KE zaproszono na obchody 30. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości, a także na pierwszy w historii szczyt Platformy Krymskiej. Oba wydarzenia w Kijowie zaplanowano na 23 i 24 sierpnia br. Według Politico odrzucenie zaproszenia Zełenskiego uwydatnia konflikt i odmienne podejście do polityki zagranicznej między von der Leyen a przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Michel został zaproszony przez Ukraińców do udziału w sierpniowym szczycie w ubiegłym miesiącu podczas wizyty na Ukrainie i już zaproszenie przyjął.

Kontrowersyjny ukraiński ambasador w Niemczech zagroził, że jeśli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, może rozważyć powrót do statusu kraju posiadającego broń jądrową. W wywiadzie Andrij Melnyk stwierdził, że w obecnej sytuacji Ukraina potrzebuje nie tylko zapewnień o solidarności, ani nawet nie tylko sankcji nakładanych na Rosję (bez których, jak stwierdził, Ukraina być może nie przetrwałaby ostatnich 7 lat), ale także dostaw broni. Ukraiński dyplomata przekonywał, że Władimir Putin rozumie tylko język siły.

Holenderska stacja radiowo-telewizyjna NOS opublikowała nieznane dotąd nagrania podsłuchanych rozmów telefonicznych dotyczących zestrzelenia w lipcu 2014 roku nad Donbasem Boeninga 777-200ER malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines (lot MH17). Podsłuchy zostały dokonane przez ukraiński wywiad i znajdują się w gestii holenderskiej prokuratury. Z nagrań wynika, że samolot został pomyłkowo zestrzelony rakietą Buk przez prorosyjskich separatystów.

Kresy.pl