Politico: von der Leyen zlekceważyła prezydenta Ukrainy

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w mało dyplomatyczny sposób odrzuciła zaproszenie od Wołodymyra Zełenskiego do odwiedzenia Ukrainy – twierdzi portal Politico. Nie dość, że wymówiła się brakiem czasu, to zamiast odpowiedzieć Zełenskiemu osobiście, zrobiła to przez swojego podwładnego, co ma być dyplomatycznym afrontem.

Jak podało w środę Politico, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał von der Leyen list z zaproszeniem do Kijowa na obchody 30. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości, a także na pierwszy w historii szczyt Platformy Krymskiej, inicjatywy do której Kijów przywiązuje wyjątkowe znaczenie, ponieważ jej celem jest mobilizacja międzynarodowego wsparcia dla ukraińskiej suwerenności nad Półwyspem Krymskim. Oba wydarzenia w Kijowie zaplanowano na 23 i 24 sierpnia br.

Okazuje się, że szefowa KE do Kijowa nie pojedzie. „Niestety przewodnicząca nie jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi na Pana zaproszenie ze względu na szczególnie trudny harmonogram w tych dniach” – odpisano prezydentowi Ukrainy z Brukseli w piśmie datowanym na 7 kwietnia, do którego dotarło Politico. Pisma nie podpisała jednak von der Leyen, ale szef jej gabinetu Björn Seibert, co ma być złamaniem protokołu i dyplomatycznym afrontem.

Jak zauważa Politico, powód odmowy von der Leyen budzi wątpliwości, ponieważ w sierpniu Bruksela i instytucje UE są prawie zamknięte z powodu wakacji. Odrzucenie zaproszenia Zełenskiego stawia pod znakiem zapytania zaangażowanie szefowej KE w okazywanie wsparcia dla Ukrainy, szczególnie w momencie zaostrzenia napięcia pomiędzy tym krajem a Rosją – uważa portal.

Odmowa von der Leyen dodatkowo komplikuje plany organizacji na Ukrainie posiedzenia Rady UE-Ukraina. Unijni urzędnicy zamierzali zorganizować je także w sierpniu, przy okazji szczytu.

Według Politico odrzucenie zaproszenia Zełenskiego uwydatnia konflikt i odmienne podejście do polityki zagranicznej między von der Leyen a przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Michel został zaproszony przez Ukraińców do udziału w sierpniowym szczycie w ubiegłym miesiącu podczas wizyty na Ukrainie i już zaproszenie przyjął.

