Szefowa KE zapowiada wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji

Ursula von der Leyen zapowiedziała we wtorek zaproponowanie piątego pakietu sankcji wobec Rosji. Ma on objąć m.in. zakaz importu rosyjskiego węgla.

Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek, że KE zaproponuje jeszcze tego samego dnia wprowadzenie piątego pakietu sankcji wobec Rosji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej motywowała zaostrzanie sankcji koniecznością powstrzymania „okrucieństw” rosyjskiej armii wobec ludności cywilnej na Ukrainie.

„Rosja prowadzi okrutną i bezwzględną wojnę nie tylko z odważnymi ukraińskimi żołnierzami, ale także z ludnością cywilną. Ważne jest, aby w tym krytycznym momencie utrzymać najwyższą presję na Putina i rząd rosyjski. Cztery pakiety sankcji mocno uderzyły i ograniczyły polityczne i gospodarcze opcje Kremla. Widzimy wymierne rezultaty. Ale wyraźnie, biorąc pod uwagę wydarzenia, musimy dalej zwiększać naszą presję” – mówiła von der Leyen.

Według niej pakiet, który zostanie dzisiaj zaproponowany, posiada sześć „filarów”. Pierwszy z nich to zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie. Drugi „filar” to całkowity zakaz transakcji z czterema rosyjskimi bankami, w tym z drugim co do wielkości rosyjskim bankiem VTB. Trzeci „filar” obejmie zakaz wstępu rosyjskich statków i statków obsługiwanych przez Rosję do europejskich portów. Nie będzie on bezwarunkowy – zwolnienia będą dotyczyć przewozu podstawowych produktów takich jak produkty rolne i spożywcze, pomoc humanitarna oraz surowce energetyczne. Dodatkowo KE zaproponuje zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych.

Czwarty „filar” wymieniony przez von der Leyen to zakaz eksportu do Rosji towarów „wrażliwych” takich jak komputery kwantowe, zaawansowane półprzewodniki, niektóre maszyny i sprzęt transportowy. Chodzi o towary o wartości 10 mld euro.

„Po piąte: specjalne nowe zakazy importu, o wartości 5,5 miliarda euro, mające na celu ograniczenie strumienia pieniędzy Rosji i jej oligarchów na produkty od drewna po cement, od owoców morza po alkohol. W ten sposób zamykamy również luki prawne między Rosją a Białorusią” – mówiła szefowa KE.

Ostatni „filar” nowego pakietu sankcji to „szereg bardzo ukierunkowanych środków” takich jak ogólny unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich i odcięcie rosyjskich organów publicznych od wszelkiego wsparcia finansowego z Europy.

Wprowadzenie nowych sankcji musi zostać jednomyślnie zaakceptowane przez 27 krajów członkowskich UE.

W pakiecie zaproponowanym przez Ursulę von der Leyen nie ma embarga na ropę i gaz, na które nie zgadzało się szereg państw europejskich.

Kresy.pl / ec.europa.eu