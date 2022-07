Von der Leyen w ukraińskim parlamencie: Przed wami długa droga [+VIDEO]

Ukraina ma teraz „bardzo jasną perspektywę europejską”, ale droga do członkostwa w UE będzie wymagała czasu i ciężkiej pracy, powiedziała w piątek w ukraińskim parlamencie Ursula von der Leyen.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, w piątek w ukraińskim parlamencie Ursula von der Leyen powiedziała, że Ukraina ma teraz „bardzo jasną perspektywę europejską”, ale droga do członkostwa w UE będzie wymagała czasu i ciężkiej pracy.

W przemówieniu przez łącze wideo do ukraińskiego zgromadzenia Ursula von der Leyen podkreśliła postępy poczynione przez ten kraj na drodze do członkostwa w UE.

„Ukraina ma teraz bardzo jasną europejską perspektywę. Ukraina jest krajem kandydującym do przystąpienia do Unii Europejskiej, co jeszcze pięć miesięcy temu wydawało się prawie niewyobrażalne” – powiedziała prawodawcom i prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

„Przed nami długa droga, ale Europa będzie u waszego boku na każdym kroku, tak długo, jak to będzie potrzebne, od tych mrocznych dni wojny aż do momentu, gdy przekroczycie drzwi prowadzące do naszej Unii Europejskiej” – powiedziała zauważając, że jak najszybciej potrzeba wielu kluczowych reform.

„Kolejne kroki są w waszym zasięgu. Ale będą wymagały ciężkiej pracy” – dodała. Wśród pilnych niezbędnych środków wymieniła: uchwalenie ustawy medialnej, wdrożenie nowych przepisów, które ograniczą nadmierną siłę oligarchów oraz powołanie najwyższych urzędników antykorupcyjnych.

