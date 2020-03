Turcja wysyła 1000 policjantów na granicę z Grecją. Mają powstrzymywać migrantów odpychanych przez Greków

Na granicę z Grecją Turcja wysyła tysiąc policjantów z sił specjalnych, żeby powstrzymać tłumy imigrantów i uchodźców nie mogących przedostać się na grecką stronę i odpychanych przez Greków.

W czwartek szef tureckiego MSW, Suleyman Soylu powiedział, że Turcja rozmieszcza wzdłuż granicy z Grecją tysiąc funkcjonariuszy specjalnych sił policji. Mają oni powstrzymywać migrantów, którzy według Turków są odpychani przez Greków z powrotem na terytorium tureckie.

– Rozmieszczamy 1000 funkcjonariuszy sił specjalnych policji na system graniczny… żeby zapobiec odpychaniu [migrantów-red.] – powiedział Soylu, cytowany przez agencję Reuters i media tureckie.

– Oni [Grecy-red.] ranili 164 ludzi. Próbowali zepchnąć 4900 ludzi z powrotem do Turcji – powiedział szef tureckiego MSW w rozmowie z dziennikarzami.

Jak pisaliśmy, dzień wcześniej Soylu poinformował, że Turcja przygotowuje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na to, jak Grecja traktuje migrantów. Twierdził też, że od ubiegłego tygodnia z tureckiej prowincji Edirne do Grecji przedostało się już 135 tys. osób. Powołał się na „codzienne obserwacje policyjne”. Wcześniej tureckie władze oskarżyły władze Grecji o śmierć dwóch migrantów i ranienie innych. Rzecznik rządu w Atenach Stelios Petsas zaprzecza tym twierdzeniom i zarzuca Turkom rozpowszechnianie fałszywych informacji.

W środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył kraje Europy, szczególnie Grecję, o strzelanie do uchodźców próbujących przedostać się do UE i zabijanie ich. Zarzucił tym krajom łamanie praw człowieka i zaznaczył, że jeśli chcą rozwiązać sytuację, to muszą poprzeć działania Turcji w Syrii.

Turecki serwis Hurriyet Daily News opisując sytuację na pograniczu turecko-greckim podaje, że próby sforsowania granicy przez setki migrantów „zachęciły policję po obu stronach granicy do użycia gazu łzawiącego”, za co obie strony przerzucają się odpowiedzialnością.

Turcja ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję.

Według najnowszych danych, od soboty greckie służby powstrzymały ponad 32,4 tys. osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę lądową z Turcją, a tylko w środę było ich 4,6 tys. Aresztowano przy tym 252 osoby, z czego 14 w środę – wszyscy byli obywatelami Afganistanu. Jak dotąd, wśród aresztowanych jest tylko kilka osób z Syrii.

Reuters / hurriyetdailynews.com / Kresy.pl