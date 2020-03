Turcy chcą ścigać Grecję z powodu łamania praw człowieka

Turcja szykuje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sposób traktowania migrantów i uchodźców przez greckie władze.

W środę turecki minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu poinformował, że Turcja przygotowuje wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. traktowania migrantów przez Grecję.

W rozmowie na antenie stacji CNN Türk minister powiedział, że odpowiedni urzędnicy „czynią przygotowania” do takiego kroku oraz, że władze w Ankarze otrzymały w tej sprawie odpowiednie upoważnienie od rodzin dwóch osób, które zginęły.

Soylu twierdzi, że od ubiegłego tygodnia z tureckiej prowincji Edirne do Grecji przedostało się już 135 tys. osób. Powołał się na „codzienne obserwacje policyjne”. Wcześniej tureckie władze oskarżyły władze Grecji o śmierć dwóch migrantów i ranienie innych. Rzecznik rządu w Atenach Stelios Petsas zaprzecza tym twierdzeniom i zarzuca Turkom rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Jak pisaliśmy, w środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył kraje Europy, szczególnie Grecję, o strzelanie do uchodźców próbujących przedostać się do UE i zabijanie ich. Zarzucił tym krajom łamanie praw człowieka i zaznaczył, że jeśli chcą rozwiązać sytuację, to muszą poprzeć działania Turcji w Syrii.

Wczoraj prezydent Turcji spotkał się z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rzecznik Erdogana, Ibrahim Kalin powiedział, że ze strony Michela nie padła żadna konkretna propozycja ws. migrantów.

– Mamy nadzieję, że jakoś niebawem sformułują ten plan i go nam przekażą, żebyśmy mogli szybko zrealizować go w przypadku osiągnięcia porozumienia – powiedział Kalin. Dodał, że Turcja nie uważa swojej decyzji o zachęcaniu migrantów do przedostawania się do UE za „polityczny szantaż”. Określił też mianem podwójnego standardu działania Brukseli, która z jednej strony mobilizuje setki milionów euro dla Grecji w ciągu paru dni, a zarazem w przypadku przyznania pomocy Turcji zasłania się biurokracją.

Turecki serwis Hurriyet Daily News opisując sytuację na pograniczu turecko-greckim podaje, że próby sforsowania granicy przez setki migrantów „zachęciły policję po obu stronach granicy do użycia gazu łzawiącego”, za co obie strony przerzucają się odpowiedzialnością.

Turcja ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że nie będzie zatrzymywała na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Decyzja ta nastąpiła po eskalacji starć zbrojnych miedzy turecką armią operującą w Syrii i wspierającą zbrojne ugrupowania islamistyczne a armią Syrii wspieraną przez Rosję. Komentatorzy oceniają stymulowanie ruchu nielegalnych migrantów do Europy jako szantaż Ankary mający wymuszenie na państwach Unii Europejskiej wsparcia jej stanowiska w konflikcie z państwem syryjskim. Wskazuje się też na to, że Turcy chcą renegocjować umowę z UE z 2016 roku, oczekując określonego wsparcia finansowego.

Według najnowszych danych, od soboty greckie służby powstrzymały ponad 32,4 tys. osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę lądową z Turcją, a tylko w środę było ich 4,6 tys. Aresztowano przy tym 252 osoby, z czego 14 w środę – wszyscy byli obywatelami Afganistanu. Jak dotąd, wśród aresztowanych jest tylko kilka osób z Syrii.

Kilka dni temu podawano, że napływające na granicę osoby pochodzą głównie z Afganistanu, Pakistanu, Maroka i Bangladeszu. Obecnie, po tureckiej stronie granicy znajduje się około 15 tys. migrantów. W styczniu greckie władze podały, że 35 proc. osób, które przybyły do Grecji z Turcji, to Afgańczycy. Syryjczycy stanowili 14 proc.

hurriyetdailynews.com / balkaneu.com / Kresy.pl