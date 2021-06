Szef MSZ Ukrainy: Zakończenie okupacji naszych terytoriów to warunek uruchomienia Nord Stream 2

Zakończenie okupacji ukraińskich terytoriów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainie ma być warunkiem uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 – oświadczył w poniedziałek szef resortu spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Kułeba oświadczył, że Nord Stream 2 to przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, nie tylko dla jej gospodarki. „Jesteśmy przeciwko NS2. Warunkiem dla (jego) uruchomienia ma być zakończenie okupacji ukraińskich terytoriów i bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. To będzie sprawiedliwa rekompensata za zagrożenia” – napisał szef ukraińskiego resortu dyplomacji na Twitterze.

