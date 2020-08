Ambasador Wilczek i Senator Ted Cruz dementują informacje o sprzeciwie 24 krajów UE wobec sankcji na Nord Stream 2

Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek i Senator Republikanów Ted Cruz dementują informacje, że 24 z 27 krajów UE wypowiedziało się przeciwko amerykańskim sankcjom nałożonym na kontrowersyjny gazociąg Nord Stream 2. Również ambasador Estonii w USA uważa informacje za mylące.

Jak poinformował w piątek portal Biznes Alert Amerykański senator z ramienia Republikanów twierdzi, że informacje przekazywane przez media o 24 krajach Unii Europejskiej, które sprzeciwiły się nałożonym przez Stany Zjednoczone sankcjom na gazociąg Nord Stream 2 są nieprawdziwe.

„Jak powiedziałem wczoraj, jest ogromna ilość informacji na temat Nord Stream 2. Istnieje kampania mówiąca, że nasi sojusznicy z strefy euro nagle popierają rurociąg Putina. I jak powiedziałem wczoraj, to nie zadziała, ponieważ to nieprawda, a nasi sojusznicy po prostu to powiedzą”.

W czwartek informacje zdementował również ambasador Estonii w USA. „Ten artykuł wprowadza w błąd. Odrzucam jakikolwiek pogląd, że Estonia uczestniczyła w spotkaniu wspierającym Nord Stream 2. To po prostu nieprawda. Wideokonferencja z zeszłego tygodnia nie była oficjalnym wystąpieniem w imieniu 24 krajów uczestniczących” – napisał senator na Twitterze w kontekście artykułu serwisu Politico.

This article is misleading. I reject any notion that Estonia participated in a demarche that supports Nord Stream 2. That is simply not true. Last week´s videoconference was not a demarche on behalf of the 24 participating countries. https://t.co/AJG1I1aGT4 — Ambassador Jonatan Vseviov (@vseviov) August 20, 2020

„Stanowisko Estonii w sprawie Nord Stream 2 było konsekwentnie jasne i nie uległo zmianie. Nord Stream 2 osłabia stosunki transatlantyckie, jedność europejską i szkodzi bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Dlatego zawsze sprzeciwialiśmy się Nord Stream 2 i nadal będziemy to robić” – podkreślił ambasador.

Do stanowiska estońskiego przedstawiciela w Stanach Zjednoczonych odniósł się ambasador Polski w USA Piotr Wilczek. „Rzeczywiście, artykuł Politico jest rażąco mylący, stwierdzając, że 24 państwa członkowskie krytykują amerykańskie sankcje nałożone na NS2. Polska nie znalazła się wśród państw członkowskich broniących Nord Stream 2, ponieważ podważa to bezpieczeństwo i jedność energetyczną Europy. Niezbędna jest współpraca transatlantycka w tej sprawie”.

Indeed, the @politico article is grossly misleading in stating that 24 MS criticise US sanctions on NS2. Poland has not been among the Member States defending Nord Stream 2, as it undermines Europe’s energy security & unity. Transatlantic cooperation on this matter is essential. https://t.co/8Vcoy7ejwQ — Piotr Wilczek 🇵🇱 (@AmbWilczek) August 20, 2020

