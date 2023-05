„Przeleciał bezpośrednio przed nosem” – armia USA publikuje nagranie „agresywnego manewru” chińskiego myśliwca

Chiński myśliwiec wykonał niepotrzebnie agresywny manewr przechwycenia amerykańskiego samolotu zwiadowczego nad Morzem Południowochińskim – poinformowała we wtorek armia USA. „Przeleciał bezpośrednio przed nosem [samolotu zwiadowczego] RC-135” – wskazano. Dowództwo Indo-Pacyfiku USA opublikowało nagranie zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce w piątek 26 maja. „Pilot myśliwca J-16 ChRL przeleciał bezpośrednio przed nosem RC-135 Sił Powietrznych USA, zmuszając amerykański samolot do lotu przez turbulencje w śladzie aerodynamicznym. RC-135 prowadził bezpieczne i rutynowe operacje nad Morzem Południowochińskim w przestrzeni międzynarodowej, zgodnie z prawem międzynarodowym” – podało we wtorkowym oświadczeniu dowództwo Indo-Pacyfiku USA. Opublikowało także nagranie zajścia.

Dowództwo USA określiło zachowanie chińskiego myśliwca mianem „agresywnego manewru”.

30-sekundowe nagranie pokazuje, jak chiński myśliwiec dokonuje skrętu przed RC-135 w stosunkowo bliskiej odległości, powodując turbulencje.

"We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."

— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) May 30, 2023