Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #10)

Nord Stream II nabiera tempa; na Białorusi odbędzie się referendum konstytucyjne; były marszałek Knesetu „wypisał się” z narodu żydowskiego, bo nie chce należeć do „grupy Panów”; pracownicy Google’a utworzyli pierwszy związek zawodowy; sąd w Iraku wydał nakaz aresztowania Donalda Trumpa; Julian Assange pozostanie w areszcie; hiszpańscy oficerowie wezwali rząd do „zmiany kursu”.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia na swoją skrzynkę mailową zapisz się w poniższym formularzu:

Świat – inne informacje

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko oświadczył w niedzielę, że do końca roku w jego państwie zostanie opracowana nowa konstytucja, a następnie poddana pod ogólnokrajowe referendum. Termin referendum zostanie ogłoszony na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, które ma się odbyć w dniach 11-12 lutego.

Sąd w Rydze osądzi obywatela Łotwy oskarżonego o udział w działaniach wojennych na Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów. Oskarżony to mieszkaniec łotewskiego miasta Madona Ivar Kelli, który według aktu oskarżenia walczył w wojnie na Donbasie od lutego 2015 roku do maja 2016 roku w siłach zbrojnych nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej.

Aresztowanym w marcu ub. roku obywatelom Litwy, zaangażowanym m.in. w działalność polityczną, grozi od 3 do 15 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji. Obaj mieli zostać zaangażowani w przestępstwa przeciwko państwu litewskiemu przez tego samego funkcjonariusza FSB.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Pracownicy Google’a utworzyli pierwszy związek zawodowy – Alphabet Workers Union. „Rzadki krok w branży technologicznej, który stanowi jednocześnie największe i najbardziej zorganizowane wyzwanie dla zarządu firmy” – napisał w poniedziałek CNN. Celem związkowców jest posiadanie „istotnego wpływu pracowników na decyzje, które dotyczą ich i społeczeństwa”.

Sąd w Iraku wydał nakaz aresztowania prezydenta USA Donalda Trumpa w związku z zamachem na generała Kasema Sulejmaniego oraz Abu Mahdiego al-Muhandisa, do którego doszło w Bagdadzie w styczniu ub. Roku. Nakaz aresztowania został wydany w związku podejrzeniem o zabójstwo z premedytacją, za które w Iraku grozi kara śmierci.

Po wielu głośnych wizytach w arabskich miastach i doniesieniach, że partia Likud planuje intensywną kampanię wśród arabskich wyborców, premier Benjamin Netanjahu wyraził w sobotę nadzieję, że arabscy ​​Izraelczycy oddają na niego głos w przedterminowych wyborach parlamentarnych w marcu 2021 roku.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Były marszałek Knesetu, Abraham Burg, złożył wniosek o zrzeczenie się narodowości żydowskiej w nadzwyczajnym oświadczeniu pod przysięgą, w którym zasugerował, że przynależność do społeczności żydowskiej w Izraelu jest równoznaczna z „przynależnością do grupy Panów”.

Sudan i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie, które toruje drogę do normalizacji stosunków z Izraelem. To kolejny kraj arabski, który podpisał „Porozumienie Abrahama”.

Władze Autonomii Palestyńskiej oskarżyły w niedzielę Izrael o uchylanie się od obowiązku zapewnienia dostępności szczepionek na okupowanym palestyńskim terytorium. Ich zdaniem stanowi to rasową dyskryminację. Wcześniej organizacja Amnesty International wezwała Izrael do natychmiastowego podjęcia działań w celu zapewnienia równego i sprawiedliwego dostarczania szczepionek przeciwko COVID-19 Palestyńczykom żyjącym pod jego okupacją na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Jej zdaniem „izraelski program szczepień przeciwko COVID-19 uwypukla zinstytucjonalizowaną dyskryminację, która cechuje politykę rządu izraelskiego wobec Palestyńczyków”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Iran wydali inspektorów nadzoru nuklearnego ONZ, jeżeli sankcje nałożone na ten kraj nie zostaną zniesione do 21 lutego. Wcześniej Teheran pochwalił się posiadaniem możliwości wzbogacania uranu do 90 procent., ale irański rząd ogłosił wznowienie wzbogacania uranu jedynie do 20 proc.

Patrol irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przejął w poniedziałek tankowiec Hankuk Chemi pływający pod banderą Korei Południowej, oficjalnie pod zarzutem zanieczyszczania środowiska, czemu właściciel statku zaprzecza. Zajęcie tankowca nastąpiło tuż przed wizytą w Teheranie wiceministra spraw zagranicznych Korei Południowej. Irańczycy chcą z nim rozmawiać o odmrożeniu irańskich środków finansowych o wartości 7 mld dol., które zostały zamrożone w południowokoreańskich bankach w związku z realizacją przez Koreańczyków amerykańskich sankcji. Dzień po zajęciu tankowca rząd Korei Południowej wysłał w pobliże cieśniny Ormuz niszczyciel swojej marynarki wojennej.

Rząd Portugalii poinformował, że rozpoczął we wtorek rozmowy z ministrami „różnych państw” członkowskich UE na temat budowy mechanizmu, który zakładałby obligatoryjne odbieranie przez wszystkich członków nielegalnych imigrantów zgromadzonych w niektórych krajach.

Sąd w Wielkiej Brytanii zdecydował o pozostawieniu założyciela portalu Wikileaks Juliana Assange’a w areszcie do czasu rozpatrzenia ewentualnego odwołania amerykańskiego rządu od decyzji o odmowie wydania go USA.

Rząd Meklemburgii Pomorza Przedniego chce obejść sankcje USA na Nord Stream 2 zakładając fundację „klimatyczną”. Fundacja będzie służyć do finansowania projektów środowiskowych i klimatycznych. Aby uzasadnić cel ukończenia Nord Stream 2, rurociąg jest wskazany jako szczególny wkład w bezpieczeństwo energetyczne i „technologię pomostową” transformacji energetycznej. Nord Stream 2 zgodził się przeznaczyć na fundację początkową kwotę 20 milionów euro. Wcześniej duńska Agencja Energii potwierdziła, że otrzymała nowy plan prac przy rurociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii. Jak podano, ruszą one 15 stycznia. Rosyjski statek Akademik Czerski powrócił w rejon budowy gazociągu Nord Stream 2. Statek znajdował się wcześniej w rejonie Kaliningradu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Hiszpański generał broni w stanie spoczynku Emilio Perez Aleman w liście otwartym, popartym przez „setki emerytowanych starszych oficerów”, zaapelował do do minister obrony Margarity Robles o „zmianę kursu rządu”. Na początku grudnia ub, roku ponad 750 wojskowych w stanie spoczynku – w tym 70 byłych generałów – podpisało orędzie, w którym ostrzegli przed „niszczeniem demokracji w Hiszpanii” oraz „narzucaniem jednolitego myślenia”. „Jedność Hiszpanii jest w niebezpieczeństwie” – napisali. Była to trzecia deklaracja byłych grup byłych wojskowych od listopada.

Według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego chińska gospodarka w 2021 r. powiększy się o 7,9 proc.

Cena gazu na najważniejszym punkcie handlu w Holandii sięgnęła we wtorek wysokości 253 dol. za tysiąc metrów sześciennych. Jak wyliczyła agencja Interfax to poziom najwyższy od 25 czerwca 2019 r. Przypomina też, że jeszcze w listopadzie taka objętość gazu kosztowała przeciętnie 168 dol., zaś w grudniu jego średnia cena sięgnęła 202 dol. Jednak już na początku nowego roku notowania gazu TGE sięgnęły ceny 243 dol. za tysiąc m sześc.

Kresy.pl