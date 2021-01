Łukaszenko: Nowa konstytucja do końca 2021 roku

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko oświadczył w niedzielę, że do końca roku w jego państwie zostanie opracowana nowa konstytucja, a następnie poddana pod ogólnokrajowe referendum – podała agencja prasowa Reuters.

W komentarzu dla rosyjskiej telewizji Rossija-1 Łukaszenko powiedział, że myśli, że reformy zostaną opracowane w ciągu roku.

„Myślę, że projekt nowej konstytucji będzie gotowy do końca bieżącego roku. A potem ludzie zdecydują w referendum, czy powinna być nowa konstytucja, czy nie” – cytuje prezydenta Reuters.

Termin referendum zostanie ogłoszony na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, które ma się odbyć w dniach 11-12 lutego – przekazał.

„Nie zamierzam kształtować konstytucji tak, aby odpowiadała moim potrzebom. Nie zostanę prezydentem po wejściu w życie nowej konstytucji. Nigdy nie pozwolę, aby ktoś uderzył w złą nutę w trakcie przyjmowania nowej konstytucji lub sfałszował później wybory zgodnie z nową konstytucją. Nawet jeśli wiem, że to nie jest coś, czego chcę. Czemu? Ponieważ naród białoruski musi przejść przez to, przez co musi przejść. Lepiej zróbmy to teraz, bez wojny. Byłoby gorzej, gdybyśmy byli zmuszeni iść na wojnę” – mówił w listopadzie o nowej konstytucji.

Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że opowiada się za zmianą konstytucji i jest przekonany, że konieczne jest dostosowanie uprawnień głowy państwa. „Jestem zwolennikiem nowej konstytucji. Nie dlatego, że potrzebujemy demokracji. Nie chodzi o demokrację” – powiedział. „W tej sytuacji niepokoi mnie coś innego: nie możemy dać tej konstytucji nieznanemu prezydentowi. To będzie katastrofa”.

„Mamy bardzo poważną konstytucję. Kazachstan, Rosja i Białoruś to prawdopodobnie trzy zaawansowane kraje, które mają tak poważną i sztywną konstytucję, w której wszystko zależy od decyzji prezydenta. Nie daj Boże, jeśli nowy prezydent chce rozpocząć wojnę i całą resztę. Tak, musimy stworzyć nową konstytucję, ale powinna przynieść korzyść krajowi. Nie chcę, żeby kraj później popadł w ruinę – wyjaśnił.

Kresy.pl/Reuters