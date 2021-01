MFW: gospodarka Chin powiększy się w 2021 r. o 7,9 proc.

Według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego chińska gospodarka w 2021 r. powiększy się o 7,9 proc.

Przewiduje się, że chińska gospodarka powiększy się o 7,9% w 2021 r. po 1,9% wzroście w 2020 r., ponieważ aktywność gospodarcza nadal się normalizuje, a krajowe ogniska COVID-19 pozostają pod kontrolą – poinformował w piątek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Jak informowaliśmy, znacząco lepsze wyniki Chin w walce z pandemią koronawirusa, które przełożyły się na znaczenie lepszy stan ich gospodarki przybliżyły zwycięstwo w konkurencji gospodarczej z USA.

Jak podało Centre For Economics and Business Research (CEBR) gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej przerośnie gospodarkę USA już w 2028 r. Jak zaznacza portal Forsal, który przytoczył tę informację, wcześniej CEBR szacowało, że Chiny prześcigną ekonomicznie Stany Zjednoczone w 2033 r. jednak poważne kłopoty gospodarki amerykańskiej w obliczu nieumiejętności władz USA w radzeniu sobie z pandemią SARS CoV-2 doprowadziły do tego rodzaju korekty prognozy.

Mimo, że ChRL była pierwszym krajem, w którym doszło do masowych zachorowań na COVID-19 Chińczykom udało się opanować dużą dynamikę pandemii już w kwietniu w efekcie łącznie odnotowano tam niecałe 87 tys. zarażeń nowym koronawirusem co daje temu państwu 80 miejsce pod względem tej liczby na świecie. Tymczasem w USA pandemia koronawirusa wiosną przybrała największą na świecie dynamikę i utrzymuje się ona od tego czasu na wysokim poziomie. Efektem tego jest, że w USA odnotowano 19,5 mln zakażeń czyli prawie dwa razy więcej niż w drugich pod tym względem Indiach. W USA zmarło łącznie ponad 341 tys. nosicieli SARS CoV-2 podczas gdy w Chinach 4 634.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W Chinach na początku pandemii wdrożono bardzo ostre środki kwarantanny podczas gdy w USA środki taki zaczęto stosować z wyraźnym opóźnieniem i wybiórczo. W efekcie jednak w Chinach środki przeciwepidemiczne szybko znoszono, zaś w USA są one utrzymywane do tej pory blokując działanie gospodarki. Z tego powodu chińska gospodarka już latem działała normalnie i Chiny unikną recesji, podczas gdy nie ominie ona USA, gdzie politycy nie potrafili długo porozumieć się co do drugiego pakietu stymulacyjnego dla przedsiębiorców i konsumentów. Tymczasem w Chinach w grudniu konsumpcja wróciła już do wysokiego poziomu zbliżając się do wydatków konsumentów w USA.

CEBR sklasyfikowało również Polskę w swoim rankingu rozwoju gospodarek. Polska gospodarka znajduje się dziś na 23 miejscu na świecie, jesteśmy zatem państwem „o wysokich dochodach”. Do 2030 r. możemy awansować na miejsce 21 by do roku 2035 spaść na miejsce 24. Centrum wskazało, że Polska słabo poradziła sobie z pandemią koronawirusa – w naszym państwie odnotowano jeden z wyższych wskaźników zgonów na 100 tys. mieszkańców.

Kresy.pl / news.cgtn.com