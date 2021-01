Były marszałek Knesetu nie chce być częścią narodu żydowskiego

Były marszałek Knesetu, Abraham Burg, złożył wniosek o zrzeczenie się narodowości żydowskiej w nadzwyczajnym oświadczeniu pod przysięgą, w którym zasugerował, że przynależność do społeczności żydowskiej w Izraelu jest równoznaczna z „przynależnością do grupy Panów” – przekazał w poniedziałek Middle East Monitor.

Burg, który był również tymczasowym prezydentem kraju poczynił ten krok w odpowiedzi na izraelską ustawę o państwie narodowym z 2018 roku. Krytycy ustawy twierdzą, że prawo uchwalone przez państwo sformalizowało apartheid.

Oświadczenie zostanie złożone w Sądzie Rejonowym w Jerozolimie. Zgodnie ze szczegółami wniosku przedstawionymi przez Haaretz, Burg pisze, że nie uważa się już za przynależącego do narodowości żydowskiej. Dodaje, że jego sumienie nie pozwala na zaliczenie go do tego narodu, bo implikuje „przynależność do grupy Panów”. Stwierdza także: „Nie mogę już czuć identyfikacji z tym kolektywem”.

Wyrażając swój sprzeciw wobec ustawy o państwie narodowym, Burg powiedział: „Znaczenie tego prawa jest takie, że obywatel Izraela, który nie jest Żydem, będzie cierpiał z powodu niższego statusu, podobnego do tego, który Żydzi cierpieli przez niezliczone pokolenia. To co było dla nas odrażające, robimy teraz naszym nie-żydowskim obywatelom”.

W swoim oświadczeniu przed sądem napisał, że „nie akceptuje zniekształconej i dyskryminującej definicji państwa jako należącego do narodu żydowskiego” i nie chce już, aby jego „narodowość” była przypisana do „żydowskiej”.

Burg wyjaśnił, że jego decyzja o odrzuceniu narodowości żydowskiej była konieczna i logiczna. „Zadaję sobie pytanie, co powinien zrobić obywatel, który nie był zadowolony z prawa” – informował. „To nie jest jakieś prawo dotyczące wykroczeń drogowych – dla mnie to prawo stanowi zmianę w mojej definicji egzystencji”.

„Nie proszę o radykalne rzeczy” – powiedział Burg, wyjaśniając powody zrzeczenia się swojej żydowskiej narodowości. „Nie proszę o rejestrację jako Arab, albo nie wiem co. Moja prośba brzmi: Ty [tj. Państwo] na nowo zdefiniowałeś sens kolektywu. Nie jestem częścią kolektywu zgodnie z tą definicją. Usuń mnie”.

Kresy.pl/Middle East Monitor