Amnesty International: Izrael odmawiając szczepień Palestyńczykom ujawnia zinstytucjonalizowaną dyskryminację

Rząd Izraela musi przestać ignorować swoje międzynarodowe zobowiązania wynikające z okupowania terytorium Palestyny i natychmiast podjąć działania w celu zapewnienia równego i sprawiedliwego dostarczania szczepionek COVID-19 Palestyńczykom żyjącym pod jego okupacją na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy – poinformowało w środę Amnesty International.

Dystrybucja szczepionek przeciwko COVID-19 przez izraelskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło się 23 grudnia. Do tej pory udało się zaszczepić ponad jedną dziesiątą populacji, co sytuuje Izrael w czołówce państw najskuteczniej prowadzących akcję szczepień. Objęła ona jednak tylko obywateli Izraela, w tym izraelskich osadników mieszkających na Zachodnim Brzegu i palestyńskich mieszkańców Jerozolimy. Szczepionek nie otrzymało 5 milionów Palestyńczyków, którzy żyją na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy pod izraelską okupacją wojskową.

„Izraelski program szczepień przeciwko COVID-19 uwypukla zinstytucjonalizowaną dyskryminację, która cechuje politykę rządu izraelskiego wobec Palestyńczyków. Podczas gdy Izrael świętuje rekordową akcję szczepień, miliony Palestyńczyków żyjących pod izraelską kontrolą na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy nie otrzymają szczepionki lub będą musiały czekać na nią znacznie dłużej – nie ma lepszej ilustracji tego, że życie Izraelczyków cenione jest wyżej od życia Palestyńczyków” – powiedział Saleh Higazi, zastępca dyrektora regionalnego na Bliski Wschód i Afrykę Północną w Amnesty International.

„Władze izraelskie muszą zapewnić równe zaopatrzenie w szczepionki Palestyńczykom żyjącym pod ich kontrolą, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego” – dodał.

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia nie sformułowało jeszcze publicznie polityki przyznawania szczepionek Palestyńczykom na okupowanych terytoriach.

Przez ponad pół wieku okupacji i egzekwowania systemu zinstytucjonalizowanej dyskryminacji na okupowanych terytoriach, w tym we Wschodniej Jerozolimie, Izrael pozbawił Palestyńczyków ich podstawowych praw i dopuścił się masowych naruszeń praw człowieka. Izrael musi zakończyć swoją dyskryminującą politykę i usunąć wszelkie bariery, które mogą utrudniać Palestyńczykom dostęp do opieki zdrowotnej lub korzystanie z niej – zaznaczyło Amnesty International.

Zobowiązania Izraela wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego obejmują obowiązek zapewnienia i utrzymania „placówek i usług medycznych i szpitalnych, zdrowia publicznego i higieny na terytorium okupowanym, w szczególności w odniesieniu do przyjęcia i stosowania środków profilaktycznych i zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i epidemii”, co zapisano w art. 56 Czwartej Konwencji Genewskiej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 3 stycznia 2021 r. 159 034 Palestyńczyków na terytoriach okupowanych, w tym we Wschodniej Jerozolimie, uzyskało wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Od początku pandemii wśród Palestyńczyków odnotowano blisko 1600 zgonów związanych z koronawirusem.

22 grudnia 10 organizacji broniących praw człowieka wydało oświadczenie wzywające Izrael do zapewnienia, że ​​jego kampania szczepień obejmie Palestyńczyków żyjących pod izraelską okupacją.

W dniu 3 stycznia 2021 r. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 435 866 osób w Izraelu uzyskało wynik pozytywny na obecność koronawirusa, odkąd pierwszy potwierdzony przypadek został zgłoszony w lutym 2020 r. W kraju tym zmarło prawie 3400 osób.