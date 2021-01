Sudan podpisał umowę normalizującą stosunki z Izraelem

Sudan i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie, które toruje drogę do normalizacji stosunków z Izraelem. To kolejny kraj arabski, który podpisał „Porozumienie Abrahama” – poinformował w środę Jerusalem Post.

Jak poinformował w środę Jerusalem Post, Sudan podpisał w środę „Porozumienie Abrahama”, oficjalnie zgadzając się na pokój i normalizację z Izraelem.

Podpisanie miało miejsce podczas wizyty Sekretarza Skarbu USA Stevena Mnuchina w Sudanie, niecały miesiąc po usunięciu Sudanu z amerykańskiej czarnej listy państw uznawanych jako sponsorzy światowego terroryzmu.

Zobacz też: USA planują oskarżyć organizacje humanitarne o antysemityzm za dokumentowanie działań Izraela wobec Palestyny

Porozumienie jest owocem starań przejściowego rządu większościowego, który przejął władzę po obaleniu prezydenta Omara al-Bashira w kwietniu 2019 roku, by zacieśnić więzi z USA. Równocześnie zawarto porozumienie o pomocy obiecujące 1 miliard dolarów (810 milionów euro) rocznego finansowania przez Bank Światowy dla Sudanu.

„Gratulujemy rządowi przejściowemu kierowanemu podpisania dzisiaj Porozumienia Abrahama, które pomoże Sudanowi w jego transformacji na drodze do stabilności, bezpieczeństwa i możliwości gospodarczych” – napisała na Twitterze ambasada USA w Chartum.

We congratulate the civilian-led transitional government on its signature today of the Abraham Accords Declaration, which will help further Sudan on its transformative path to stability, security, and economic opportunity.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 6, 2021