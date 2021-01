Iran wydali inspektorów ONZ

Iran wydali inspektorów nadzoru nuklearnego ONZ, jeżeli sankcje nałożone na ten kraj nie zostaną zniesione do 21 lutego – poinformowała w sobotę agencja prasowa Reuters.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, irański parlament zdecydował w sobotę, że jeżeli sankcje nałożone na ten kraj nie zostaną wycofane do 21 lutego tego roku, inspektorzy nadzoru nuklearnego ONZ zostaną wydaleni z terytorium państwa.

Parlament przyjął w listopadzie ustawę, która zobowiązuje rząd do wstrzymania inspekcji obiektów jądrowych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i zwiększenia wzbogacania uranu poza limit określony w umowie jądrowej Teheranu z 2015 roku.

„Zgodnie z prawem, jeśli Amerykanie nie zniosą sankcji finansowych, bankowych i naftowych do 21 lutego, zdecydowanie wydalimy inspektorów MAEA z kraju i ostatecznie zakończymy dobrowolne wdrażanie protokołu dodatkowego” – powiedział parlamentarzysta Ahmad Amirabadi Farahani.

Jak informowaliśmy, Teheran pochwalił się posiadaniem możliwości wzbogacania uranu do 90 procent. Poinformował o tym w czwartek rzecznik Irańskiej Agencji Energii Atomowej Behruz Kamalwandi w wywiadzie dla państwowego nadawcy radiowo-telewizyjnego IRIB.

Według Kamalwandiego Iran może „spokojnie” doprowadzić wzbogacenie uranu nawet do 90 proc. „Jeśli jakimś branżom potrzeba uranu o poziomie wzbogacenia większym niż 20 procent, AEOI będzie w stanie to zrobić” – powiedział rzecznik.

Nie jest to pierwsza taka wypowiedź Kamalwandiego. Na początku listopada ub. roku oświadczył on, że Iran ma możliwość wzbogacania uranu do „20 proc., 60 proc. czy jakiegokolwiek innego poziomu”. Kraj ten wzbogacał wówczas uran do poziomu 5 proc.

Jak podawaliśmy, irański rząd ogłosił wznowienie wzbogacania uranu do 20 proc. „Kilka minut temu w kompleksie wzbogacania w Fordow rozpoczął się proces produkcji uranu wzbogaconego do 20 proc.” – oświadczył rzecznik rządu Ali Rabeie w irańskich mediach państwowych. Wcześniej Iran uprzedził o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Przypomnijmy, że umowa nuklearna JCPOA zezwalała Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu nie wyższego niż 3,67% przez 15 lat. Po zerwaniu umowy przez USA Teheran zaczął wzbogacać uran do poziomu 4,5%. Jak pisaliśmy, Irańczycy musieliby osiągnąć poziom czystości 90%, by móc zbudować broń jądrową.

Kresy.pl/Reuters