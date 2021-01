Lokalne władze w Niemczech chcą obejść amerykańskie sankcje na Nord Stream 2 poprzez założenie fundacji klimatycznej

Niemieckie władze lokalne próbują ominąć zbliżające się sankcje USA wobec gazociągu Nord Stream 2 przy pomocy fundacji „klimatycznej”. Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego zapowiedział, że manewr pomoże osłonić firmy zaangażowane w budowę – poinformował Clean Energy Wire.

Jak poinformował w środę portal Clean Enery Wire rząd Meklemburgii Pomorza Przedniego chce obejść sankcje USA na Nord Stream 2 zakładając fundację „klimatyczną”. Fundacja będzie służyć do finansowania projektów środowiskowych i klimatycznych. Aby uzasadnić cel ukończenia Nord Stream 2, rurociąg jest wskazany jako szczególny wkład w bezpieczeństwo energetyczne i „technologię pomostową” transformacji energetycznej. Nord Stream 2 zgodził się przeznaczyć na fundację początkową kwotę 20 milionów euro. Organizacja pozarządowa Środowisko Action Germany skrytykowało plany i oświadczyło, że podsycą kryzys klimatyczny.

Koalicja socjaldemokratów SPD i konserwatystów CDU dąży do wykorzystania tzw. „Fundacji na rzecz ochrony klimatu i środowiska” do szybkiego zakupu i przechowywania produktów potrzebnych do ukończenia rurociągu, takich jak materiały budowlane, chroniąc w ten sposób firmy sprzedające z ewentualnych sankcji. Materiały zostaną później udostępnione do budowy. Meklemburgia-Pomorze Przednie leży nad Morzem Bałtyckim, gdzie rurociąg zostanie podłączony do sieci niemieckiej.

Plan nie uzyskał jeszcze zielonego światła ze strony parlamentu krajowego i organów regulacyjnych. Rząd lokalny wskazuje, że fundacja może zacząć działać w ciągu kilku dni.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że rurociąg na Morzu Bałtyckim jest niezbędny dla powodzenia transformacji energetycznej” – powiedziała premier Maklemburgii Manuela Schwesig na konferencji prasowej. „Jeśli mamy wycofać energię węglową i energię jądrową, potrzebujemy technologii przejściowej”. Zdaniem władz fundacja dała szansę przyczynienia się do ukończenia tej „technologii pomostowej”, jeśli rozmowy między UE a administracją USA nie będą podążały w kierunku uniknięcia sankcji.

Jak informowaliśmy, Duńska Agencja Energii otrzymała od spółki budującej gazociąg Nord Stream 2 nowy plan prac przy rurociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii na Morzu Bałtyckim. Był to warunek dla kontynuowania projektu. Według rzecznika Agencji, otrzymała ona od Nord Stream 2 AG plan prac w środę. „Prace nad kładzeniem rurociągu zgodnie z planem mają zostać wznowione na duńskich wodach 15 stycznia 2021 roku” – podano.

Kresy.pl/Clean Enery Wire