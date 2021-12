Sankcje wobec Białorusi. Jest decyzja ambasadorów państw UE

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w czasie posiedzenia w Brukseli sankcje wobec Białorusi – źródło w UE przekazało w środę PAP. Obejmują one osoby i podmioty odpowiedzialne za kryzys migracyjny. Na liście znalazły się linie lotnicze Belavia.

Sankcje muszą zostać formalnie zatwierdzone na poziomie Rady UE, co stanie się prawdopodobnie w czwartek. Sankcje polegają na zakazie wjazdu do UE oraz zamrożeniu aktywów – podaje PAP, powołując się na źródło w UE. Nieoficjalne informacje wskazują, że sankcje zostały nałożone na ok. 30 osób i podmiotów, zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na Białoruś oraz represje wobec białoruskiej opozycji.

Doniesienia sugerują też, że kolejny, szósty już pakiet sankcji, będzie znacznie większy niż ten, który został przyjęty w środę. Aktualnie trwają nad nim prace. Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE przyjęli 15 listopada br. w Brukseli nowe kryteria dotyczące sankcji wobec Białorusi w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy.

Szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała wówczas, że nowe restrykcje dotkną zarówno osób związanych z reżimem, jak i przedsiębiorstw.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że nowe sankcje UE względem Białorusi wejdą w życie pod koniec listopada br.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest stymulowany przez białoruskie władze. W incydentach na granicy czynny udział biorą przedstawiciele białoruskich służb.

W środę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi.

Straż Graniczna poinformowała w środę, że minionej doby odnotowano 102 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wydano 5 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP m.in. na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku.

We wtorek MON i SG opublikowały nagrania, które pokazują próby forsowania polsko-białoruskiej granicy przez nielegalnych imigrantów. W czasie jednego z incydentów polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami przez Białorusinów.

Także w nocy z niedzieli na poniedziałek, kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców forsowały polską granicę.

Szacunki Straży Granicznej wskazują, że obecnie po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów, którzy mogą podejmować próby nielegalnego przejścia na terytorium RP – poinformowała w sobotę st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej.

Straż Graniczna zanotowała od początku roku ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest stymulowany przez białoruskie władze.

Jak informowaliśmy, w czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami. Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec.

W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie. Pierwsze zamieściła Straż Graniczna.

