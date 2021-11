Kilkudziesięciu cudzoziemców siłowo forsowało granicę przy wsparciu białoruskich służb [+VIDEO]

W niedzielę Straż Graniczna odnotowała 82 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze wydali 7 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku grupa 33 cudzoziemców siłowo forsowała granicę przy wsparciu białoruskich służb. MON zamieścił nagranie wykonane po ataku.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę – napisało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej. Do wpisu dołączono nagranie wykonane po ataku. Na materiale widać, jak polscy żołnierze naprawiają tymczasowe ogrodzenie graniczne.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

Także w sobotę kilkudziesięcioosobowe grupy nielegalnych imigrantów próbowały siłowo przekroczyć polsko-białoruską granicę. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach placówek Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku.

Szacunki Straży Granicznej wskazują, że obecnie po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów, którzy mogą podejmować próby nielegalnego przejścia na terytorium RP – poinformowała w sobotę st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej.

Podkreśliła, że aktualnie po stronie białoruskiej nie ma koczowisk, jak miało to miejsce wcześniej. „Część cudzoziemców przewożona jest do centrum logistycznego. Obserwujemy sytuację” – powiedziała.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Straż Graniczna zanotowała od początku roku ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest stymulowany przez białoruskie władze.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała w piątek wieczorem granicę polsko-białoruską. Zdarzenie miało miejsce na odcinku ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Białowieży. Atak nielegalnych imigrantów był wspierany przez białoruskie służby. Dwóch żołnierzy Wojska Polskiego zostało poszkodowanych. Opublikowano nagranie zajścia.

Zobacz także: Mariusz Błaszczak: Wojsko wraca do wschodniej części Polski [+FOTO/VIDEO]

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w czwartek na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze ponownie doszło do próby siłowego sforsowania granicy. Jak podano, brała w tym udział grupa licząca blisko200 agresywnych cudzoziemców. Dodajmy, że bardzo podobna sytuacja miała tam miejsce w środę. Uczestniczyła w tym grupa migrantów podobnej wielkości.

Jak podały polskie służby, w wyniku czwartkowego incydentu poszkodowanych zostało dwóch cudzoziemców oraz polski żołnierz. Zaznaczono też, że schemat działania był niemal identyczny, jak podczas poprzednich tego typu incydentów. Polskich funkcjonariuszy próbowano oślepić lampami stroboskopowymi i rzucano w nich kamieniami. Wszystko obserwowali białoruscy funkcjonariusze.

Przeczytaj: Białoruskie służby odtworzyły Hymn Polski podczas próby siłowego przekroczenia granicy przez imigrantów

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, w czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami. Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec.

W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie. Pierwsze zamieściła Straż Graniczna.

Zobacz: Bunt migrantów w Wędrzynie. Służby pokazały nagrania [+VIDEO]

Kresy.pl