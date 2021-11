Białoruskie służby odtworzyły Hymn Polski podczas próby siłowego przekroczenia granicy przez imigrantów

Jak poinformowała rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska, w środę w czasie forsowania granicy przez imigrantów służby białoruskie odtwarzały Hymn Polski. Zdaniem SG to zachowanie miało na celu wyprowadzić z równowagi polskich mundurowych.

Rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała na konferencji prasowej, że w środę w czasie forsowania granicy przez imigrantów służby białoruskie odtwarzały Hymn Polski. Zdaniem SG to zachowanie miało na celu wyprowadzić z równowagi polskich mundurowych.

„Wczoraj również puszczany był Hymn Polski. Naszym zdaniem była to eskalacja emocji. Podnoszenie tego zagrożenia, tego co się dzieje na linii granicy. Nasi funkcjonariusze wychodząc codziennie na służbę, nie wiedzą jak wieczorem to się skończy, czy wrócą prosto do domów, czy mogą trafić do szpitali”.

Jak poinformowała w czwartek rano Straż Graniczna, w środę odnotowano 375 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 56 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski. Ponadto, zatrzymano dwóch nielegalnych imigrantów. Obaj to obywatele Iraku.

Straż Graniczna podała też, że na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze, grupa licząca ponad 200 osób forsowała granicę.

Podlaska policja poinformowała z kolei, że w środę policjanci zatrzymali trzy osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymań dokonano w Sejnach, Jelonce i Bielsku Podlaskim. Przemytnicy nielegalnych migrantów, dwa obywatele Ukrainy i obywatel Szwecji, usiłowali przewieźć łącznie 14 osób.

Ponadto, podlaska policja zamieściła zdjęcia z nocnej interwencji przy granicy, gdzie funkcjonariusze służby specjalnej udzielili pomocy odnalezionym w lesie obcokrajowców, którzy nielegalnie przedostali się na polskie terytorium. Na podstawie fotografii widać, że było tam co najmniej jedno dziecko.

