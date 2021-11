Morawiecki po spotkaniu z premierem Chorwacji: Migranci są wykorzystywani do wywołania destabilizacji

To, z czym mamy do czynienia na Białorusi i na polsko-białoruskiej granicy, to przede wszystkim wykorzystywanie migrantów, aby wywołać głęboką destabilizację w tej części Europy – napisał we wtorek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek w Zagrzebiu z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem. Morawiecki podkreślił w wieczornym wpisie na Facebooku, że głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa. „W tej części Bałkanów wszyscy z własnego doświadczenia najlepiej wiedzą, co to znaczy kryzys migracyjny. To, z czym mamy do czynienia na Białorusi i na polsko-białoruskiej granicy, to przede wszystkim wykorzystywanie migrantów, aby wywołać głęboką destabilizację w tej części Europy” – napisał premier Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że aby we właściwy sposób zrozumieć znaczenie tego, co się dzisiaj dzieje trzeba połączyć ze sobą kilka elementów. Wskazał „próbę destabilizacji w Europie i Unii Europejskiej, która jest kwestią sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego” oraz „działania koncentrujące wojska rosyjskie wokół Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego i innych miejsc”.

Morawiecki zwrócił też uwagę na „kryzys energetyczny wywołany przez bardzo wysokie ETS oraz ceny gazu poprzez Gazprom i Rosję”, a także „akcje dezinformacji, siania różnego rodzaju fake newsów i propagandy, która we wzmożony sposób działa na kilku odcinkach tak, żeby skłócić ze sobą państwa UE”.

„Żeby wzmocnić Unię Europejską, to drugie płuco, – jak mówił nasz wielki rodak Jan Paweł II – razem z Chorwacją i innymi państwami budujemy tzw. wymiar Trójmorza. Po to, aby infrastruktura północ-południe – także gazowa, energetyczna, drogowa – tworzyła nowe perspektywy” – napisał szef rządu.

Morawiecki zaznaczył, że Polska wspiera wysiłki Chorwacji, Rumunii, Bułgarii w dążeniu do dołączenia do strefy Schengen.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W niedzielę szef rządu rozpoczął serię spotkań z europejskimi liderami w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy. Rano w niedzielę odbył rozmowę z premier Estonii Kają Kallas, następnie z szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonyte. Wizyta na Łotwie była ostatnim punktem niedzielnej podróży.

Zobacz także: Morawiecki: Sfinansujemy powrót imigrantów do kraju ich pochodzenia

Kresy.pl