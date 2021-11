Morawiecki: Sfinansujemy powrót imigrantów do kraju ich pochodzenia

Jesteśmy w każdej chwili gotowi sfinansować powrót migrantów do kraju ich pochodzenia. Nasze akcje dyplomatyczne zostały uwieńczone sukcesem, i z Turcji, i z Iraku dużo mniej migrantów dociera na terytorium Białorusi – mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w czasie konferencji prasowej w Tallinie.

Łukaszenko i Putin będą starali się podzielić Zachód, podzielić Unię Europejską, to jest dziś ich podstawowa broń – oświadczył premier w czasie wspólnej konferencji prasowej z premier Estonii. „W związku z tym próbują w sztuczny sposób wywołać kryzys humanitarny” – dodał, cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną. „Jesteśmy w każdej chwili w stanie sfinansować powrót migrantów do kraju ich pochodzenia, wykonaliśmy też szereg akcji dyplomatycznych w Iraku i innych krajach Bliskiego Wschodu. Po to, żeby zaprzestać dodatkowego dopływu migrantów do Białorusi” – powiedział Morawiecki.

„Częściowo te nasze akcje dyplomatyczne zostały uwieńczone sukcesem. I z Turcji, i z terytoriów Iraku dużo mniej migrantów dochodzi do terytorium Białorusi” – powiedział Morawiecki.

Przypomnijmy, że w piątek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz deklarował, że Polska chce zaangażować Frontex do odsyłania migrantów z Polski.

W niedzielę Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film, na którym widać chłopca, który rozmawia z białoruskimi służbami. „Dziecko prosi funkcjonariuszy o zgodę na atak kamieniami w stronę naszych żołnierzy”.

W piątek związany z białoruską opozycją kanał Nexta TV zamieścił w sieci krótkie nagranie. Przedstawia ono, jak można sądzić, rodzaj prostego szkolenia z zasad i technik atakowania obcych funkcjonariuszy.

Dodajmy, że w wywiadzie dla BBC Aleksandr Łukaszenko przyznał, że białoruskie służby pomagały migrantom nielegalnie przedostawać się do Polski.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl