Premier Estonii dziękuję Polsce za ochronę granic UE i NATO

Podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Talinie, premier Estonii Kaya Kallas podziękowała Polsce za ochronę granic zewnętrznych UE i NATO.

„Odbyliśmy właśnie bardzo ważne spotkanie. Podziękowałam Polsce za ochronę granic zewnętrznych UE i NATO. Polska wykonała w tym bardzo dobrą robotę. Bezpieczeństwo Estonii zaczyna się teraz na granicach Łotwy, Litwy i Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za tę pracę” – powiedział Kallas na wspólnej konferencji prasowej w Tallinie.

Zdaniem szefowej estońskiego rządu sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje niezwykle napięta, a napór migrantów staje się coraz bardziej agresywny. „Kraje UE mają wspólne rozumienie sytuacji. To hybrydowy atak, a nie kryzys migracyjny. W przypadku ataku hybrydowego kluczem jest wprowadzenie nowych i surowych sankcji” – powiedziała Kallas.

Zaznaczyła również, że konieczne jest wywieranie presji dyplomatycznej na państwa wyjazdu i tranzytu migrantów oraz skupienie się na łagodzeniu sytuacji humanitarnej i powrotach migrantów. „To jest odpowiedzialność Białorusi. Na jej terenie dochodzi do wszelkich naruszeń praw człowieka… Mińsk powinien pozwolić obrońcom praw człowieka na wjazd na Białoruś. Osoby, które są oszukańczo zwabiane na Białoruś, są tam z ich powodu” – dodała premier.

Thank you PM of #Poland @MorawieckiM for flying over this morning. We see no signs of improvement regarding hybrid attack at #EU border. With coherent actions and messages, we stand for European security – sanctions must enter into force and diplomatic pressure will continue. pic.twitter.com/qjQZnB3GmQ

— Kaja Kallas (@kajakallas) November 21, 2021