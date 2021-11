wPolityce: „Bunt imigrantów” w obozie w Wędrzynie

Portal wPolityce poinformował w czwartek, że w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które portal określił mianem „buntu”.

Jak poinformował w czwartek portal wPolityce w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek. Portal określił je mianem „buntu”. WPolityce powołuje się na swojego anonimowego informatora: „Kilkuset imigrantów próbuje sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka”.

Ośrodek dla cudzoziemców w Wędrzynie położony jest niedaleko od granicy polsko-niemieckiej. Przed adaptacją na miejsce dla zatrzymanych migrantów mieścił się tam Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Do ośrodka trafiają osoby zgodnie z postanowieniem sądu na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, w większości za próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Jak informowaliśmy, do 23 listopada 2021 roku niemiecka policja federalna zarejestrowała 10 321 nieautoryzowanych przekroczeń granicy z Polski do Niemiec. Tylko w listopadzie takich przypadków było 2480. Policja łączy je z sytuacją na granicy Polski i Białorusi.

„Od sierpnia 2021 roku policja federalna na granicy niemiecko-polskiej jest narażona na dużą presję migracyjną, co wynika w szczególności z sytuacji migracyjnej w związku z tranzytem migrantów przez Białoruś i Rzeczpospolitą Polską. Obecnie nic nie wskazuje na to, by sytuacja się uspokoiła” – czytamy w oświadczeniu prasowym.

W okresie od stycznia do lipca 2021 r. policja federalna wykryła łącznie jedynie 26 nielegalnych imigrantów mających kontakt z Białorusią, które przekroczyły granicę polsko-niemiecką. Tylko w sierpniu odnotowano 474 takie nielegalne przekroczenia granicy. We wrześniu nastąpił kolejny wzrost do 1903, w samym październiku do 5285 stwierdzeń nieautoryzowanych wjazdów z połączeniem przez Białoruś.

Granica niemiecko-polska to wewnętrzna granica Schengen, którą można przekroczyć w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu. Policja federalna prowadzi zintensyfikowane działania poszukiwawcze poniżej progu kontroli granicznych na obszarze przygranicznym. Działania są ściśle skoordynowane z polską strażą graniczną. „Współpraca polskiej straży granicznej z policją federalną jest bardzo dobra i pełna zaufania” – czytamy.

Kresy.pl/wPolityce