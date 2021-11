Media: migranci koczują w zaśnieżonych białoruskich lasach [+VIDEO]

Nagranie zamieszczone w sieci to prawdopodobnie kolejny materiał zaprzeczający oficjalnej narracji Białorusi, że zapewnia schronienie wszystkim migrantom przy granicy z Polską.

Powiązany z białoruską opozycją kanał społecznościowy Nexta TV zamieścił w sieci krótkie nagranie wideo, pochodzące z serwisu TikTok. Widać na nim pokryty śniegiem las, w którym najwyraźniej koczuje grupa osób.

Z przodu pokazano trochę rzeczy oprószonych śniegiem, wyglądających na śpiwory i koce. Parę metrów obok jest podobna sytuacja. Z tyłu, w obniżeniu terenu, widać większą grupę, w tym prawdopodobnie również ludzi. Na końcu nagrania widać też ruch kogoś w śpiworze na pierwszym planie.

Według opisu zamieszczonego przez Nexta TV, „nagranie pokazuje przykrytych śniegiem migrantów w białoruskim lesie”. Dodano, że „według różnych szacunków, od 2,5 do 4 tysięcy ludzi wciąż pozostaje w pobliżu granicy z Polską, a tylko 2 tys. z nich żyje w centrum logistycznych”. Chodzi tu o tymczasowy ośrodek dla migrantów, zorganizowany w centrum transportowo-logistycznym w pobliżu przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi.

The video shows snow-covered migrants in the #Belarusian forests

According to various estimates, from 2.5 to 4 thousand people continue to remain near the border with #Poland, and only 2 thousand of them live in a logistics center. pic.twitter.com/MX6W2AmEka

