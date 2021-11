„Niemcy! Niemcy!” – migranci z Białorusi do przedstawicieli ONZ [+VIDEO]

Podczas wizyty przedstawicieli ONZ w ośrodku dla migrantów w Bruzgach na Białorusi, migranci skandowali nazwę kraju, do którego chcą się jak najszybciej dostać.

W sobotę białoruskie media podały, że ostatnio tymczasowy ośrodek dla migrantów, zorganizowany przez Białoruś w centrum transportowo-logistycznym niedaleko przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica, odwiedzili przedstawiciele ONZ. Według relacji medialnych, migranci skandowali do nich „Niemcy! Niemcy!”. Sygnalizowali w ten sposób, dokąd zamierzają się dostać, po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. W sieci zamieszczono nagranie wideo, przedstawiające tę sytuację.

Według mediów białoruskich, migranci chcą otwarcia korytarza humanitarnego, który umożliwiłby im przedostanie się do Europy. Oczekują, że kraje członkowskie Unii Europejskiej jak najszybciej podejmą działania w tym celu.

Jak podała białoruska agencja BelTA, przedstawiciele ONZ zapoznali się z warunkami panującymi w ośrodku. Obecny był m.in. Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na Białorusi Muluseu Mamo. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że kraje członkowskie UE powinny wspólnie rozwiązać sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Jak informowaliśmy wcześniej, białoruski senator Wiktor Liskowicz powiedział, że migranci nie zamierzają zostać w tym kraju, lecz chcą dostać się do Niemiec. – Wszyscy chcą iść do Europy, do Niemiec, tam gdzie ich zaproszono – podkreślił białoruski senator, którego oficjalnie upoważniono do koordynowania dostaw pomocy humanitarnej dla przybyszów. – Sugerowaliśmy, że powinni zostać na Białorusi. Byliśmy gotowi znaleźć im pracę i mieszkania. Ale oni mają inny cel. Ci ludzie chcą iść do Europy i nie wolno nam się do tego wtrącać. Mamy nadzieję, że ten konflikt zostanie rozwiązany z korzyścią dla tych ludzi.

Policja poinformowała w sobotę, że podczas zbiorowej, siłowej próby przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów w Starzynie, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami w polskich mundurowych. Zniszczone zostały policyjne radiowozy.

