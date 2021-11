Wiedeń: ok. 30 tys. ludzi protestowało przeciwko obostrzeniom i przymusowym szczepieniom

Około 30 tys. przeciwników obostrzeń protestowało na ulicach Wiednia przeciwko wprowadzonemu w Austrii w piątek 10-dniowemu zamknięciu (tzw. lockdownowi) i obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 – poinformowało Deutsche Welle. Demonstranci (głównie zwolennicy Austriackiej Partii Wolności – FPÖ) manifestowali swój sprzeciw wobec decyzji rządu o wprowadzeniu od najbliższego poniedziałku serii obostrzeń, jak zakaz opuszczania domu poza wyjściem na zakupy spożywcze, po poradę lekarską i z potrzeby wykonania ćwiczeń fizycznych. Wiedeńczykom nie spodobało się także odwołanie imprez kulturalnych, zamknięcie punktów handlowych poza oferującymi produkty żywnościowe i nałożenie obowiązku szczepienia przeciw COVID-19 na wszystkich, dla których preparaty są dostępne. Austria jako pierwszy kraj europejski ponownie wprowadziła tzw. lockdown. Osoby, które odmówią szczepienia, mogą zostać ukarane grzywnami administracyjnymi, które mogą zostać zamienione na karę pozbawienia wolności. Według policji demonstrowało ok. 30 tys. osób.

One of the largest protests in Vienna history today to stop their full lockdown and mandatory “get the jab or go to jail” law. pic.twitter.com/N87zkDENZo — Aaron Ginn (@aginnt) November 20, 2021

“Control the border, not your People” banner from the protest in Vienna, Austria today against the new lockdown, plus the announcement that Austria will require mandatory vaccinations for everyone. pic.twitter.com/DGeeJQkp7s — Brittany Sellner (@BrittPettibone) November 20, 2021

AUSTRIA – Vienna, where lockdown of the unvaccinated extends to all people tomorrow. Locked down and locked out of their lives, again and again. With no end in sight. It’s time to say “no”#Nogreenpass #NoVaccinePassports #lockdown pic.twitter.com/OYl1psCwoM — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) November 20, 2021