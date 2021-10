Austria: jeśli pandemia się rozwinie wprowadzony zostanie „lockdown dla niezaszczepionych”

Rząd Austrii przedstawił nowy, 5-stopniowy plan obostrzeń. Ostatnia, 5 faza, przy 30% zajętości łóżek intensywnej terapii (tj. 600 łóżek), będzie oznaczać „lockdown dla niezaszczepionych”: zakaz wyjścia z domu bez certyfikatu zaszczepienia/ozdrowienia. Możliwe będzie jedynie wyjście do pracy i na zakupy.

W związku z rosnącą liczbą nowych infekcji rząd federalny przedstawił w piątek wieczorem składający się z pięciu faz plan, aby opanować sytuację pandemiczną.

Pierwsza faza obejmuje zasady, które obowiązują już od 15 września, kiedy to zajętych było 10 proc. łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Obecnie na austriackich oddziałach intensywnej terapii przebywa 220 pacjentów z Covid-19. W sklepach spożywczych, aptekach, sklepach tytoniowych oraz w transporcie publicznym trzeba w tej fazie zakładać wyższej jakości maskę FFP2. Do innych placówek handlowych, np. do sklepów odzieżowych lub elektronicznych, osoby zaszczepione lub wyleczone mogą wejść bez maski, natomiast osoby nieszczepione muszą nosić maskę FFP2. Bardziej rygorystyczne przepisy obowiązują już w Wiedniu i Salzburgu, gdzie maska ​​FFP2 jest obowiązkowa we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej.

Drugi etap obostrzeń wprowadzony zostanie siedem dni po przekroczeniu 15% obłożenia oddziału intensywnej terapii (300 łóżek). Zaostrzone zostaną w tej fazie np. zasady dotyczące imprez masowych.

Faza trzeci nastąpi, gdy obłożenie łóżek wyniesie 20 proc. (400 łóżek). W tym przypadku w określonych miejscach nie będzie honorowany test antygenowy. Tylko osoby zaszczepione, wykurowane lub z testem PCR będą miały wolny wstęp wszędzie.

Etap czwarty wejdzie w życie, gdy 500 łóżek na OIOM-ach będzie zajętych (25 proc.). Osoby niezaszczepione i testowane (zarówno testem antygenowym i PCR) nie będą mogły wchodzić do restauracji, hoteli, na imprezy, do instytucji kulturalnych, obiektów rekreacyjnych lub na imprezy sportowe.

Jeśli obłożenie oddziałów intensywnej terapii przekroczy 600 łóżek (30 proc,), wtedy osoby niezaszczepione objęte zostaną zakazem wychodzenia z domu poza wyjątkowymi sytuacjami.

CZYTAJ TAKŻE: Według 70% Holendrów obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią są nielogicznie

Kresy.pl / kurier.at