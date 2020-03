Włosi protestują przeciwko zatrzymaniu przez polskie służby celne 23 tys. maseczek

Włoskie media poinformowały w sobotę, że władze stołecznego regionu Lacjum zaprotestowały przeciwko zatrzymaniu przez polskie służby celne 23 tysięcy maseczek ochronnych kupionych w Polsce w związku z kryzysek epidemiologicznym.

Poważne i absurdalne jest to, że służby celne w Polsce zatrzymały ponad 23 tysiące masek FFP2 zakupionych przez region Lacjum. Jest to fakt niespotykany o którym natychmiast poinformowaliśmy krajową Obronę Cywilną – oświadczył szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Alessio D’Amato, cytowany przez media.