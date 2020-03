Włochy: Osoby powyżej 80 lat zostaną „pozostawione na śmierć” jeżeli epidemia koronawirusa się rozwinie

Włosi w wieku powyżej 80 lat zostaną „pozostawieni na śmierć” jeżeli epidemia koronawirusa się rozwinie. Najbardziej dotknięty region przygotował propozycję selekcji osób, które trafią na intensywną terapię – informuje telegraph.co.uk.

Jednostka zarządzania kryzysowego w Turynie przygotowała dokument, zgodnie z którym osoby powyżej 80 roku życia nie będą miały dostępu do intensywnej opieki, jeżeli zapotrzebowanie na pomoc medyczną wzrośnie.

CZYTAJ TAKŻE: Francja zamyka sklepy, restauracje i dyskoteki

Przeczytaj również: Koronawirus: Niemcy zamykają granice

Wedle lekarzy zarażeni koronawirusem pacjenci w tym wieku, pozbawieni intensywnej opieki, umrą.

Dokument z którym zapoznali się dziennikarze The Telegraph, określa kto zostanie przyjęty na oddział intensywnej terapii w przypadku gdyby w szpitalach było za mało miejsca. Został on opracowany przez departament ochrony ludności regionu Piemontu, jednego z najmocniej dotkniętych epidemią koronawirusa regionów we Włoszech.

Kryteria dostępu do intensywnej terapii w nagłych wypadkach muszą obejmować wiek poniżej 80 lat lub wynik na wskaźniku chorób współistniejących Charlsona [który wskazuje ile innych stanów chorobowych pacjent ma] mniejszy niż 5 (…) Jeśli zapewnienie wszystkim pacjentom usług intensywnej terapii stanie się niemożliwe, konieczne będzie zastosowanie kryteriów dostępu do intensywnego leczenia, które zależy od ograniczonych dostępnych zasobów (…) Wzrost obecnej epidemii sprawia, że ​​prawdopodobne jest osiągnięcie punktu braku równowagi między potrzebami klinicznymi pacjentów z COVID-19 a dostępnością zasobów (…) Kryteria określają wytyczne, jeśli sytuacja stanie się tak wyjątkowa, że ​​uzależnią wybór terapeutyczny indywidualnego przypadku od dostępności zasobów, zmuszając [szpitale] do skoncentrowania się na przypadkach, w których stosunek kosztów do korzyści jest najkorzystniejszy – przeczytać można w dokumencie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Austria: Zakazano organizowania zgromadzeń powyżej pięciu osób

Przeczytaj również: W obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Grecja zamyka granice

Pod uwagę przy przyjmowaniu do szpitala będzie brana także zdolność pacjenta do powrotu do zdrowia po rekonwalescencji.

Jeden z lekarzy powiedział: O tym, kto żyje, a kto umiera, decyduje wiek i stan zdrowia [pacjenta]. Tak właśnie jest na wojnie.

Luigi Icardi, doradca ds. zdrowia w Piemoncie, powiedział: Nigdy nie chciałem widzieć takiego momentu. To [dokument] będzie wiążące i ustanowi w przypadku nasycenia oddziałów kod pierwszeństwa dostępu do intensywnej opieki medycznej, na podstawie niektórych parametrów, takich jak potencjalne przeżycie.

Dokument jest już kompletny i przed wysłaniem go do szpitala potrzebna jest tylko zgoda komitetu naukowo-technicznego. Według źródeł rządowych kryteria powinny obowiązywać w całym kraju.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Wielka Brytania: Rząd planuje zarazić koronawirusem 60% populacji. Oznacza to ok. pół miliona ofiar śmiertelnych

Przeczytaj również: Wielka Brytania: Osoby powyżej 70. roku życia pozostaną w domach na 4 miesiące

We Włoszech ponad 1000 osób zmarło z powodu wirusa, a ponad 15 tys. jest zainfekowanych.

Włochy dysponują 5090 łóżkami do intensywnej terapii, które już w tej chwili przewyższają liczbę potrzebujących ich pacjentów. Brakuje także lekarzy, pielęgniarek oraz sprzętu medycznego.

Sytuacja jest krytyczna w Lombardii, ale także w sąsiednim Piemoncie wygląda poważnie – w ciągu zaledwie jednego dnia, zarejestrowan tam 180 nowych przypadków zachorowań, a liczba zgonów wyniosła 27. Sytuacja w najbliższym czasie prawdopodobnie nie ulegnie poprawie.

Roberto Testi, przewodniczący komitetu techniczno-naukowego koronawirusa w Piemoncie, powiedział The Telegraph: Tutaj w Piemoncie staramy się jak najdłużej opóźnić stosowanie tych kryteriów. W tej chwili dostępne są miejsca intensywnej opieki medycznej i pracujemy na stworzeniem kolejnych (…) Chcemy jak najpóźniej osiągnąć ten punkt w którym będziemy decydować o życiu i śmierci. Kryteria odnoszą się tylko do dostępu do intensywnej opieki – ci, którzy nie uzyskają dostępu do intensywnej opieki, będą nadal otrzymywać wszystkie możliwe leczenie. W medycynie czasami musimy dokonywać trudnych wyborów, ale ważne jest, aby mieć system podpowiadający w jaki sposób je dokonywać.

Kresy.pl / telegraph.co.uk