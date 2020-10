Rosja zbliża się do rekordowej dynamiki pandemii

Odnotowany w ciągu ostatniej doby poziom nowych wykrytych zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 zbliża się w Rosji do rekordowego poziomu.

Jak podała w niedzielę agencja informacyjna Interfaks, w Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 10 499 nowych zarażeń koronawirusem SARS CoV-2. Oznacza to jeden z najwyższych wyników od początku pandemii w tym państwie. Liczba odnotowanych dziennie nowych przypadków rośnie szybko od schyłku września i zbliża się do rekordowego poziomu z wiosny. 11 maja odnotowano w Rosji 11 656 nowych zakażeń i to jak do tej pory najwyższy tego rodzaju dobowy wynik.

Około jednej trzeciej nowych przypadków wykryto w Moskwie. W stolicy Rosji wykazano ich w ciągu ostatniej doby 3327. Na drugim miejscu znalazł się Petersburg już ze znacznie niższą liczbą 392. W obwodzie moskiewskim wykryto 296 nowych przypadków, w rostowskim 234, w niżnonowogrodzkim 201, w woroneskim 179, w archangielskim 176, w swierdłowskim 172.

Łącznie, od początku pandemii w Rosji odnotowano już 1,215 mln zakażonych wirusem SARS CoV-2. Zmarło 21 358 nosicieli, z tego 107 w ciągu ostatniej doby. Wyleczono 979 143 osób, z tego 3 284 ostatniego dnia.

interfax.ru/worldometers.info/kresy.pl