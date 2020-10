Borrell o żądaniach Białorusi wobec Polski i Litwy: „godne ubolewania” i „nieuzasadnione”

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał w oświadczeniu, które zostało wydane w niedzielę, że żądania białoruskiego resortu spraw zagranicznych w kwestii ograniczenia liczby personelu dyplomatycznego w ambasadach Polski i Litwy w Mińsku są „godne ubolewania” i „nieuzasadnione”.

Attempts by Belarusian authorities to target certain EU MS will not succeed in weakening our unity. Demand that Poland & Lithuania withdraw ambassadors and reduce diplomatic representations is unfounded and regrettable and goes against logic of dialogue. https://t.co/AkPptIslg1

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 4, 2020