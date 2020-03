Austria: Zakazano organizowania zgromadzeń publicznych powyżej pięciu osób

W niedzielę Austria zaostrzyła restrykcje dotyczące życia publicznego. Zakazano organizowania zgromadzeń publicznych powyżej pięciu osób – informuje Bloomberg.

Do ograniczenia spotkań wezwał Austriaków na Twitterze kanclerz Sebastian Kurz.

Spotkania będą przez pewien czas całkowicie zabronione – napisał na Twitterze austriacki kanclerz.

Wir haben bereits angekündigt, dass #Österreich auf Notbetrieb herunterfahren muss. Zusätzlich werden wir noch weitere Maßnahmen setzen müssen: Versammlungen werden auf Zeit gänzlich untersagt. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 15, 2020

Wzywam wszystkich Austriaków do odizolowania się. Mamy świadomość, że są to ogromne ograniczenia, ale są one niezbędne do ochrony zdrowia ludności – zaapelował Kurz.