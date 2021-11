Bunt migrantów w Wędrzynie. Służby pokazały nagrania [+VIDEO]

Policja i Straż Graniczna opublikowały nagrania z czwartkowego buntu migrantów w ośrodku w Wędrzynie. Według rzecznika lubuskiej policji, policjanci zapobiegli eskalacji buntu.

Jak informowaliśmy, w czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami. Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec.

W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie. Pierwsze zamieściła Straż Graniczna. Pokazano na nim funkcjonariuszy SG, a także policjantów interweniujących na terenie ośrodka. Sytuacja na nagraniu jest stabilna, kadry przedstawiają zapewne to, co działo się, gdy migranci zostali już uspokojeni.

❗️Funkcjonariusze Straży Granicznej przy wsparciu innych służb, udaremnili wczoraj próbę samowolnego, siłowego oddalenia się z ośrodka w Wędrzynie grupy agresywnych cudzoziemców.

W ośrodku Wędrzynie przebywa 600 mężczyzn, ponad połowa z nich to ob. Iraku.#NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/JpCGATwDvZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Kolejne nagranie zamieścił w sieci Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. Jest toi kompilacja nagrań z monitoringu i wykonanych przez służby podczas interwencji. Film pokazuje agresywne zachowanie migrantów. Widać m.in., jak w jednym z pomieszczeń rzucają krzesłami w kamerę monitoringu, próbując ją zniszczyć. Zarejestrowano też osoby na placu przed budynkiem, które atakują ogrodzenie i pomagają innym wyjść przez okna, wyłamując przy tym kraty. Jedno krótkie nagranie pochodzi z kamery w pokoju, w którym znajduje się komputer, przy którym są cudzoziemcy. Pokazano też zdemolowane przez migrantów pomieszczenia.

Na końcu funkcjonariusze pokazują, że niektórzy mieszkańcy ośrodka dla obcokrajowców próbowali zrobić prymitywną broń, wykorzystując m.in. pilnik, maszynki do golenia, metalowe sprężyny ramy pod materac łóżka, a nawet długopis lub pióro kulkowe.

Maluda podkreślił, że „policjanci zapobiegli eskalacji buntu w ośrodku dla imigrantów”.

Dzięki profesjonalnym działaniom @Lubuska_Policja policjantów z innych regionów i funkcjonariuszy @Straz_Graniczna sytuacja została ustabilizowana.Ale wciąż stacjonują tu duże siły,które czuwają nad bezpieczeństwem. pic.twitter.com/PJVsrxi58l — Marcin Maludy 🇵🇱 💯 (@Marcin_Maludy) November 26, 2021

W ośrodku na terenie poligonu w Wędrzynie przebywa 604 cudzoziemców. Są to wyłącznie mężczyźni. Ponad połowa z nich, 358 osób, to obywatele Iraku.

Ponadto, według nieoficjalnych ustaleń „Gazety Lubuskiej”, przyczyną buntu w Wędrzynie mogły być podjęte tam przygotowania do odesłania kilkudziesięciu migrantów do Iraku, ponieważ nie spełnili warunków potrzebnych do uzyskania prawa pobytu.

Według wiceszefa MSWiA, Macieja Wąsika, postulaty migrantów z ośrodka były chaotyczne. Część domagała się wolności, inni możliwości wyjazdu do Niemiec. Niektórzy mieli z kolei domagać się odesłania do Iraku czy polepszenia warunków bytowych.

Ośrodek dla cudzoziemców w Wędrzynie położony jest niedaleko od granicy polsko-niemieckiej. Przed adaptacją na miejsce dla zatrzymanych migrantów mieścił się tam Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Do ośrodka trafiają osoby zgodnie z postanowieniem sądu na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, w większości za próby nielegalnego przekroczenia granicy.

