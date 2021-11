Białorusini obrzucili kamieniami polskie służby [+VIDEO]

Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby 134 osoby usiłowały nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Zdarzenia miały miejsce na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudziałowie. MON i SG opublikowały nagrania, które pokazują opisywane zajścia. W czasie jednego z incydentów polscy funkcjonariusze zostali obrzuceni kamieniami przez Białorusinów.

Z takimi sytuacjami polscy żołnierze i funkcjonariusze muszą mierzyć się niemal każdego dnia. Wczoraj nasze służby zostały po raz kolejny obrzucone kamieniami przez Białorusinów. Sytuacja miała miejsce w pobliżu miejscowości Tokary – napisało na Twitterze we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej. Do wpisu dodano nagranie przedstawiające zajście.

Z kolei Straż Granicza poinformowała, że w nocy z poniedziałku na wtorek, ok. godz. 02:30, na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Szudziałowie grupa agresywnych cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Do wpisu także dołączono nagranie. W stronę polskich mundurowych rzucane były kamienie, metalowe rurki oraz petardy.

Dziś ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Szudziałowie grupa agresywnych cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę z🇧🇾do🇵🇱.

Także w nocy z niedzieli na poniedziałek, kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców forsowały polską granicę.

Szacunki Straży Granicznej wskazują, że obecnie po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa ok. 3 tys. migrantów, którzy mogą podejmować próby nielegalnego przejścia na terytorium RP – poinformowała w sobotę st. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej.

Straż Graniczna zanotowała od początku roku ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jest stymulowany przez białoruskie władze.

Jak informowaliśmy, w czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami. Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec.

W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie. Pierwsze zamieściła Straż Graniczna.

