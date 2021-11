Policja zatrzymała Gruzinów, którzy okradali warszawskie galerie handlowe

Policjanci z mokotowskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego zatrzymali 23-letniego obywatela Gruzji oraz jego 42-letniego wspólnika z tego samego kraju podejrzanych o kradzieże sklepowe na terenie warszawskich galerii handlowych – poinformowała policja w poniedziałek.

Mężczyźni, wobec których w październiku br. w Wołominie składane było zawiadomienie o kradzieżach rzeczy wartych około 4000 zł w tamtejszym centrum handlowym, tym razem weszli w posiadanie jedenastu markowych długopisów wartych około 1000 zł oraz aparatu do natychmiastowej fotografii o wartości około 340 zł. Mężczyźni niechętnie rozstawali się ze zrabowanym łupem. Policjanci umieścili ich w policyjnych celach. Teraz grozi im kara do 5 lat więzienia – napisała policja w poniedziałkowym komunikacie.

Policjanci zastali w jednej z sieciowych księgarni posiadających również asortymencie prasę, artykuły wyposażenia wnętrz, gadżety, zabawki oraz wiele innych przedmiotów, 42-letniego pracownika ochrony. Mężczyzna powiedział, że przyjechał do galerii handlowej w związku z ostatnimi kradzieżami w księgarni i tam natknął się na dwóch obywateli Gruzji, którzy dzień wcześniej ukradli 11 sztuk drogich, markowych długopisów oraz dziecięcy aparat fotograficzny do robienia natychmiastowych fotografii. Ich kradzieże zostały zarejestrowane przez sklepowy monitoring.

Ci sami mężczyźni mają również na koncie przestępstwa, których dopuścili się w księgarniach tej samej sieci na terenie Wołomina. W tej sprawie zostało złożone zawiadomienie o kradzieżach sklepowych towaru o wartości około 4 000 złotych.

„23-latek i jego starszy krajan zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Następnego dnia policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z udziałem biegłego tłumacza języka gruzińskiego przeprowadzili im zarzuty, za które sąd może ich skazać na 5 lat więzienia” – poinformowała policja.

Informowaliśmy, że niedawno dwóch obywateli Gruzji usłyszało zarzut kradzieży pieniędzy. Podejrzani działali tzw. metodą „na kolec”. Najpierw przecięli oponę w samochodzie pokrzywdzonego. Gdy mężczyzna zatrzymał się, aby wymienić koło, skradli znajdujące się w samochodzie pieniądze.

W piątek Straż Graniczna zatrzymała 7 cudzoziemców za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele Gruzji i Rosji.

W ubiegłym tygodniu warszawscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji podejrzanego o serię kradzieży w pracowniach jubilerskich. Na przestrzeni sierpnia i września mężczyzna wykorzystując nieuwagę pracowników sklepów ukradł z nich biżuterię o łącznej wartości ponad 12 000 złotych. Sąd na wniosek śledczych podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu 55-latka na 3 miesiące. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Policja w Kołobrzegu zatrzymała w ubiegłą niedzielę dwóch pijanych Gruzinów. Mężczyźni spowodowali dwie kolizje. Uderzyli dwukrotnie w ten sam samochód. Będą odpowiadać przed sądem za spowodowanie kolizji, jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Informowaliśmy, że policjanci z grupy śledczej zatrzymali niedawno trzech obywateli Gruzji w wieku 45, 46 i 48 lat. Mężczyźni podejrzani są o dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie Lublina i Świętochłowic. Kradli głównie pieniądze i biżuterię. Łączne straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zostali zatrzymani po dynamicznym pościgu, w którego trakcie 46-latek potrącił jednego z policjantów. Sprawa jest rozwojowa. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Przypomnijmy, że mazowiecka policja zatrzymała pod koniec października bieżącego roku trzech innych Gruzinów zajmujących się w naszym kraju kradzieżami. Cudzoziemcy decyzją sądu trafili do aresztu.

Jak podawaliśmy pod koniec września br., podlaska policja poinformowała o schwytaniu przemytnika imigrantów, który podczas próby zatrzymania jego samochodu potrącił policjanta. Zatrzymanym przemytnikiem okazał się 42-letni obywatel Gruzji.

Także we wrześniu na lotnisku w Pyrzowicach doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem obywatela Gruzji. Gruzin, któremu odmówiono wjazdu do Polski, uciekł Straży Granicznej na dach portu lotniczego. Mężczyznę ujęto i odpowie on za próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

Zobacz także: Szczecin: zatrzymano Gruzina, który brawurowo uciekł wrocławskiej policji [+VIDEO]

mokotow.policja.waw.pl / Kresy.pl